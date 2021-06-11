賀錦麗沒視察邊境、籲移民別來 白宮護航：訪中美洲成功

副總統賀錦麗訪中美洲，但未前往邊界，成為外界攻擊的焦點。(美聯社)

拜登總統今年3月指派副總統賀錦麗 處理南部邊境的無證移民問題，但她一直未到過南部邊區視察及了解情況；她剛結束的這趟中美洲瓜地馬拉及墨西哥 訪問，本是一個好機會，但始終不見她前往，也成為外界攻擊的焦點，而她的說詞也引發爭議，白宮 也被迫改變立場替她辯護。

在國家廣播公司(NBC)8日播出的節目中，賀錦麗(Kamala Harris)被主持人霍特(Lester Holt)窮追猛打，指她沒有親自去邊區。賀錦麗聲稱：「我也未去過歐洲，我不明白你要點出的是什麼。」同一天，她在墨西哥的記者會上，面對一大群記者時再被問及這個問題。她說：「以為去一處地方就可以解決問題，我不相信有任何人如此認為。」

有線電視新聞網(CNN)報導，她這番說法連白宮內部也感到「窘困」，不過白宮現在改口聲稱她訪問中美洲是成功的。

白宮官員向新聞網站Politico強調此次訪問很成功，並暗示接受節目採訪時有可能被斷章取義，表示賀錦麗說她「沒有去過歐洲」也是符合事實。

賀錦麗這次訪問目的，是了解中美洲國家兒童在沒成年人陪同下湧到美國的根本原因，但她沒視察邊境，加上看似相互矛盾的聲明，甚至在訪問瓜地馬拉時要求無證移民「不要來」，結果激怒了包括紐約州民主黨籍國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在內的進步派。

副總統賀錦麗訪中美洲，但未前往邊界，成為外界攻擊的焦點。(美聯社)

今年4月，包括無人陪同的未成年人在內，美墨邊境的無證移民人數創下15年新高，多數來自瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

賀錦麗結束訪問時，在墨西哥城與墨國總統羅培茲-歐布拉多的記者會上堅稱訪問成功。

但CNN的報導說，政府內部的官員擔心賀錦麗相互矛盾的回答和公關失誤，會破壞她訪問期間與瓜地馬拉及墨西哥總統取得的成果，使訪問蒙上陰影。無論如何，白宮現在的統一口徑，稱這次訪問成功。

與此同時，賀錦麗在啟程訪問瓜地馬拉時，在空軍二號專機上贈送隨行記者一些烘製成她肖像的餅乾，也被批評為她有自戀狂。