拜登會英相 簽新大西洋憲章…劍指中俄

拜登總統(左二)10日上午與英國首相強生(右二)在七大工業國(G7)峰會預定會場康瓦爾郡外海「聖米迦勒島」上的17世紀城堡會談。圖為會談前兩人偕夫人在酒店外漫步。(歐新社)

任內首度出訪的拜登 總統10日會晤英國 首相強生，簽署新大西洋憲章，將防堵假訊息與選舉干預、保護科技優勢，與應對網路威脅納入新憲章；聯合聲明中提到支持世界衛生組織發動包括到中國的第二階段新冠病毒源頭調查；強生表示，捍衛北愛爾蘭和平協議是絕對是英國、美國與歐盟的共同基礎。

拜登9日抵達倫敦，10日上午和強生在7大工業國(G7 )峰會預定會場，康瓦爾郡外海「聖米迦勒島」上的17世紀城堡舉行會談。

延續80年前美國總統羅斯福與英國首相邱吉爾簽署大西洋憲章的精神，美英領導人將目前挑戰加入憲章內容，重申美英聯盟與和平繁榮的未來願景，涵括民主價值觀、國際秩序、主權、科技創新、集體安全、全球經濟、氣候變遷與全球公衛，共8個領域。

新大西洋憲章中提到，美英打算強化維持需要透過合作來應對21世紀新挑戰的國際機構、法律與規範，並防範那些意圖破壞者；美英將通過以規則為基礎的國際秩序，共同應對全球挑戰，管控新興技術的風險，實現國家間開放公平的貿易。

在堅持主權完整部分，提及反對透過假訊息或其他惡意影響干預他國與選舉，也要捍衛國際海洋的飛越及航行自由。

此外，新大西洋憲章提到，運用與保護科技的創新優勢，支持共享的安全，並在國內提供工作機會；有關集體安全、國際穩定與應對全面現代威脅的韌性，新憲章提到網路威脅，北約組織也將持續會是一個核子聯盟，美英在數位空間、軍備控制，與非核擴散等領域，仍是努力降低國際衝突風險的負責任國家。

有關應對新世代威脅，新憲章與兩人事後發布的聯合聲明均未清楚點名特定國家，但劍指中國與俄羅斯。

此外，美英將成立工作小組討論恢復自去年3月中斷至今的兩國國際旅行。

至於北愛爾蘭問題，愛爾蘭裔的拜登已表態支持北愛爾蘭，呼籲強生遵守確保北愛自治地位的「貝爾法斯特協議」(Belfast Agreement)，勿煽風點火，並警告強生，若未拿捏分寸恐傷及美英關係。

隨著英國脫歐協議而議定的「北愛爾蘭協議」，允許北愛留在歐盟單一市場，與愛爾蘭之間不設實體邊界，但英國輸往北愛的貨物須檢查；強生批「傷害英國領土與經濟的自由與完整」，宣布延後協議緩衝期，揚言廢除協議。

英國與歐盟協商不歡而散；美國多次喊話要求強生遵守「貝爾法斯特協議」未果，雙方歧異一時半刻恐難化解。

這是拜登擔任總統以來首次出國訪問，見的第一位外國領導人就是被認為「川普翻版」的強生，雖然美英針對英國脫歐立場不同，不過兩國領導人仍就若干領域達成共識。

拜登11日到13日將參加G7峰會，14日將前往歐洲聯盟總部所在比利時布魯塞爾，參加北約峰會，16日轉往瑞士日內瓦會晤俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)；拜登也在G7峰會前加碼宣布捐贈五億劑新冠疫苗，如何應對疫情將成為G7討論主題之一。