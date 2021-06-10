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疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(美聯社)
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(美聯社)

拜登總統任內首次出訪海外之際，多家媒體引述消息指，拜登政府已與輝瑞達成協議，將購買5億劑新冠疫苗贈予世界；拜登將於10日在英國舉行的七國集團峰會G7宣布，此舉亦展現拜登想要重塑美國在世界舞台地位、穩固歐洲盟友關係，並在獨裁主義不斷抬頭之際強化民主壁壘的迫切。

G7領袖峰會11日將於英國英格蘭的康瓦爾郡開幕，英國藝術家拉殊(Joe Rush...
G7領袖峰會11日將於英國英格蘭的康瓦爾郡開幕，英國藝術家拉殊(Joe Rush)仿效美國拉什摩爾「總統山」，在康瓦爾郡海灘利用電子垃圾堆成G7領袖頭像，並取名為「回收山」，籲請各國領袖處理電子垃圾帶來的環境問題。(美聯社)

首批2億劑疫苗將在今年分發

多家媒體引述消息人士報導，拜登政府向輝瑞購買5億劑疫苗，將分兩批贈送給全球92個中低收入國家以及非洲聯盟(African Union)，首批2億劑疫苗將在今年分發，相當於為一億人口提供保護；後續三億劑將在明年上半年分發，疫苗分配將由世界衛生組織主導的「COVAX」倡議負責，主要贈予中低收入國家，輝瑞也是按照「非營利」價格出售這批疫苗。

近期有越來越多聲音要求美國及其他富裕國家，在推動全球新冠疫苗供應方面做更多；拜登本周會在英國舉行的七國集團峰會宣布該決定，輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)屆時預計也會陪同；目前白宮和輝瑞對此不予置評。

G7峰會聚焦消除疫苗差距

「如何消除疫苗差距並結束疫情」將是此次七國集團峰會的焦點，拜登9日出發前往英國之前，曾簡短向記者透露自己有一個面向全球的疫苗計畫，「我會公布的。」

拜登9日抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問。(路透)
拜登9日抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問。(路透)

拜登還說，此行也將明確告知中國和俄羅斯的領導人：「美國和歐洲關係緊密。」

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，更多細節將在拜登10日宣布贈予計畫後公布，並說拜登致力於共享疫苗是因為這符合美國的公共衛生與戰略意義，他將在首次外訪展現「民主就是能為全球人民提供最佳解決方案的那些國家。」

蘇利文表示，拜登此行的核心在於推進拜登的外交政策重點，匯集全球的民主力量共同應對當前時代的最大挑戰。

美聯社評此次出訪，「傳遞訊息」的意義，大於達成具體行動或協議，並指拜登的首要工作，是在眾多盟友擔心美國已轉向前總統川普時期的交易型外交之時說服世界，由他領導的民主黨政府並不是如此。

早前拜登政府宣布將在6月底之前，與全球分享至少8000萬劑新冠疫苗，白宮上周也發布分配2500萬劑疫苗的明細，其中有1900萬劑由COVAX負責，600萬劑將直接分享給印度等疫情嚴重的國家。

拜登將與世界分享5億劑疫苗的消息曝光後，前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)發推文說，「這是一個非常好的開始，當美國處在最好狀態，就成為推動世界向好的力量。」

拜登 疫苗 美國

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