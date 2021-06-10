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拜登出訪 媒體專機被「蟬」身 延誤起飛7小時

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統9日在安德魯斯聯合基地與空軍迎賓員聊天時，一邊說話一邊抹掉一隻停在他脖子後方的蟬；他後來提醒記者，「小心那些蟬，我剛剛才遇上一隻」。 (美聯社)
拜登總統9日在安德魯斯聯合基地與空軍迎賓員聊天時，一邊說話一邊抹掉一隻停在他脖子後方的蟬；他後來提醒記者，「小心那些蟬，我剛剛才遇上一隻」。 (美聯社)

蟄伏地底17年、最近在美東地區大量出現的「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)，不但蟬鳴驚天，還在華府大鬧拜登總統、副總統專機和媒體專機；8日晚間準備追隨拜登總統首訪英國的媒體專機，一度被蟬「攻陷」，行程足足延誤七個小時，到9日凌晨4點才起飛。

拜登9日在安德魯斯聯合基地與空軍迎賓員聊天時，也曾一邊說話一邊抹掉一隻停在他脖子後方的蟬；拜登後來告訴記者，「小心那些蟬，我剛剛才遇上一隻。」

事實上，副總統賀錦麗(Kamala Harris)5日搭乘空軍二號專機準備飛往瓜地馬拉時，就有些蟬試圖搭機「同行」；一名隨行特勤人員和一名攝影師相繼發現，自己的襯衫皺摺裡夾到了蟬；在飛機起飛前，這些蟬被送下飛機。

馬里蘭大學昆蟲學家薛魯斯伯里(Paula Shrewsbury)指出，華府、馬里蘭州和維吉尼亞地區最近有數兆隻布魯德十代蟬，牠們俯衝行駛車輛和毫無戒心的路人；靠著鳴唱吸引配偶的蟬，似乎會被其他噪音吸引，「飛機發出的巨大機器噪音愚弄了蟬，牠們以為那噪音是想加入合鳴，就飛向牠。」

目前不清楚蟬如何擾亂媒體專機的機械裝置；天氣和機組人員休息問題也是媒體專機延誤啟程的原因之一；最後該架飛機換成另一架，於9日凌晨4點後起飛。

這不是蟬第一次對總統活動造成嚴重破壞或成為政治議題素材，1902年，以嗓音洪亮著稱的羅斯福總統(Theodore Roosevelt)在阿靈頓國家公墓發表的一場演講，聲音差點被蟬聲蓋過；85年後，也就是五次蟬周期後，雷根總統(Ronald Reagan)曾在廣播演說中把蟬比做大手筆花錢的人，形容華府就是這樣被淹沒的。

2004年一則共和黨人攻擊當時民主黨總統候選人柯瑞(John Kerry)的廣告，將這位現任拜登氣候特使比作「消失的蟬」。

伊利諾伊大學昆蟲學家貝倫鮑姆 (May Berenbaum) 表示，前三任總統小布希、歐巴馬和川普，在白宮曾與討人厭的蒼蠅交過手；去年副總統選舉辯論現場，還有一隻蒼蠅停在副總統潘斯的頭上。

媒體專機是由白宮協助安排記者搭乘，費用由媒體自理；專機雖因蟬延誤啟程，預料不會對採訪產生任何影響。

8日晚間準備追隨拜登總統首訪英國的媒體專機，一度被蟬「攻陷」，行程足足延誤七個小...
8日晚間準備追隨拜登總統首訪英國的媒體專機，一度被蟬「攻陷」，行程足足延誤七個小時，到9日凌晨4時才起飛。圖為大批記者在RAF Mildenhall機場等待拜登到來。(美聯社)

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