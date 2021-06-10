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首次海外出訪 拜登抵英對美軍人演講 喊話普亭勿輕舉妄動

編譯郭宣含／綜合9日電
9日搭機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問的拜登總統，對駐守當地的美軍人員及他們的家屬發表演說，表示希望拋開川普時期造成的敵意與孤立。(路透)
9日搭機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問的拜登總統，對駐守當地的美軍人員及他們的家屬發表演說，表示希望拋開川普時期造成的敵意與孤立。(路透)

拜登總統9日展開首次海外訪問行程，首站抵達英國麥登豪英國皇家空軍基地(Royal Air Force Mildenhall)探視美軍與其家人；他除了宣告美國重返世界舞台，重申美國對北大西洋公約組織(NATO)的承諾，也警告俄羅斯若輕舉妄動，美國將有所回應；儘管拜登不會會晤中國官員，但他將與歐洲領袖討論如何回擊中國的在全球的經濟擴張與競爭。

拜登9日離開華府前告訴記者，此行目的是向中國和俄國展示，「歐洲與美國關係緊密」。

拜登在英國空軍基地向約千名美軍與家屬表示，他會先跟北約、七大工業國組織(G7)和歐洲領袖分別舉行高峰會，待16日在日內瓦與與俄國總統普亭會晤時，會傳遞清楚的訊息。

「我們沒要和俄國起衝突。」拜登指出：「我們希望穩定和可預測關係……，但我也要明說，如果俄國政府參與有害行動，美國將以實質且重要的方式回應。」

拜登說：「我們要宣告美國回來了，民主國家會一起解決最艱難的挑戰與未來最關鍵的議題。」

在前總統川普實施關稅並退出多項協議而僵化與重要盟友的關係後，拜登曾表示希望重建跨大西洋的關係，並重新形塑與俄國的關係；他會晤普亭時可望直接向普亭提出美國的顧慮，包括來自俄國的勒贖軟體攻擊、莫斯科侵略烏克蘭、關押反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)，以及明裡暗裡干涉美國選舉。

不過外界預期與俄國的高峰會不會有重大突破；記者詢問拜登能否與普亭談妥某些資安協議時，拜登僅說「這會列入我們的討論。」

拜登也期待聯合盟友抗疫，並敦促歐洲盟友一起擬定對策，監督來自中國的經濟與國安競爭；他也希望鼓吹澳洲等其他地區盟友，向全球積極承諾遏制全球暖化。

雖然拜登此行不會與中國官員開會，但G7、北約和歐洲領袖會議將離不開中國議題；G7預期會宣布資助發展中國家的基礎建設計畫，藉此對抗中國的一帶一路計畫；拜登也表示，美國的基礎建設與對抗氣候變遷計畫，都是本世紀贏得中國競爭的必要之舉。

這趟行程更重要的是傳達訊息，而非有特定行動或協議；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示：「此趟行程的重點在於加強拜登外交政策的力道，團結世界民主國家，處理當代最大挑戰。」

拜登 美國 中國

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