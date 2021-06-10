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基建法案碰壁…拜登出訪之際 內政達標前景黯淡

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統出訪歐洲之際，聯邦參院就規模龐大的基礎建設法案進行的跨黨派協商破局。圖為民主黨籍參議員珍．莎恩(左)與共和黨籍參議員穆考斯基(右)9日在參院交談。(路透)
拜登總統出訪歐洲之際，聯邦參院就規模龐大的基礎建設法案進行的跨黨派協商破局。圖為民主黨籍參議員珍．莎恩(左)與共和黨籍參議員穆考斯基(右)9日在參院交談。(路透)

就在拜登總統上任之後首度出訪的同時，原本寄予厚望的內政目標卻陷入困境；規模龐大的基礎建設法案，如果推出成功將讓拜登政績獲得高度歷史評價，但跨黨派協商本周稍早宣告破局。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登希望像前總統羅斯福一樣，留下讓後人津津樂道的政策，但民主黨內部討論時則說，以目前華府政治情勢來說，拜登目標遠大的計畫到頭來肯定碰壁。

某些民主黨人士的盤算是，民主黨約有兩年時間可利用國會優勢，讓一個世代以來的經濟、政治等層面基本改革得以落實；不過最近幾天的實際狀況發展，讓民主黨人體認到情勢險峻。

就任之初的拜登表現強而有力。美國歷經疫情重創之後正在逐漸甦醒，主要原因則是新冠疫苗普遍推出；拜登讓白宮恢復禮節和秩序，施政滿意度固定維持在50%左右，是前總統川普不曾達到的水準。

然而，兩黨在參院各占50席，平分秋色的現實，加上民主黨內部派系的理念之爭，還有共和黨已轉型成為「川普黨」等變化，都讓拜登必須面對事實。

過去這段期間以來，拜登為了爭取擁有跨黨派支持的基礎建設法案，不斷與西維吉尼亞州聯邦參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)率領的共和黨參議員協商小組磋商，但談判在8日終於破局；民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)宣布，並不會為了通過投票權改革法案而支持廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規則。

法案推動卡關，自由派人士挫折感越來越嚴重，共和黨地方首長卻在同一時間與保守派法官聯手，讓強硬路線保守派人士要求限縮投票權、擴大擁槍權、反對墮胎等提案得以一一通過。

諷刺的是，這些政策充分反應川普的價值理念，但推出時間點卻是民主黨執政之際。突然之間，拜登政績如果只有之前通過的數兆元疫情紓困法案及聯邦就業及家庭計畫，看起來顯得非常薄弱。

前總統歐巴馬顧問艾克斯洛德(David Axelrod)8日分析，如果磋商中的重大法案最後都沒能在國會過關，對拜登將是「極大的失望」。

拜登 民主黨 西維吉尼亞州

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