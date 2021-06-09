最富25人稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

貝佐斯。(美聯社)

非營利調查新聞組織ProPublica8日公布他們取得的數千名富人國稅局 機密資料發現，全美最有錢的25名富豪身價自2014年至2018年增加4010億元，但他們在這五年內總共只繳交136億元聯邦所得稅，相當於只繳付3.4%稅率；若計入社安金和Medicare稅款，這25位大富豪繳的平均稅款為調整後總收入15.8%，比許多普通工人還要少。

ProPublica表示，他們獲得匿名消息人士提供大量國稅局最富有人士稅務數據，其中包括巴菲特、微軟共同創始人比爾蓋茨（Bill Gates )、福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)和臉書創辦人暨執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)等人，並與其他來源的可用訊息比對。

其中，亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)2007年和2011年沒有繳所得稅，特斯拉創始人馬斯克在2018年所得稅為零。其他包括金融家巴菲特(Warren Buffett)、投資 大亨艾康(Carl Icahn)、彭博(Michael Bloomberg)等大富翁繳的稅，僅占不斷大增財富裡的一小部分。

這些私人稅務數據涵蓋時間長達15 年、人數超過數千人，不確定是直接來自國稅局內部或是以駭客入侵方式取得。

由於納稅人資料理當保密，國稅局局長瑞狄格(Charles Rettig)8日表示，任何違法行為都將受到起訴；聯邦當局已對此案展開調查，可能會起訴國稅局員工或將此類訊息發布的人。

富人可使用完全合法的節稅策略，許多超級大富豪可將聯邦所得稅縮減到零或接近零；ProPublica報告指稱，與富人飛漲的財富價值相比，富人的稅收特別的低。

美國 超級大富翁與其他國人間的財富不平等差距不斷擴大，這項調查結果更加劇相關的辯論。

索羅斯的發言人告訴ProPublica，索羅斯支持對富人增稅，但他在2016年至2018年投資虧損，這些年沒有欠聯邦所得稅。

聯邦稅法採累進制，隨著收入增加，富人對繳納稅率穩步提高；ProPublica發現，年收入200萬至500萬元之間的人，平均繳稅27.5%，是所有納稅人中最高的。但收入超過500萬元的人，平均稅率反而開始下降。

全體納稅人的前0.001%，也就是收入逾6900萬元的1400人，平均稅率僅23%，全美最富有的25人稅率更低。

富人減少繳稅作法包括：慈善捐款、避免薪資收入(最高可徵稅 37%)，及主要從通常20%稅率的投資收入來獲益。

拜登總統提議對富人徵稅，以增加稅收，支持他的大筆財政支出計畫；他希望將年收入40萬元以上的應稅收入者最高稅率提高到39.6%，這群人估計不到全美家庭的2%，目前勞工薪資最高稅率是37%；他還將提高企業稅，這將影響擁有公司股票的富有投資者。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)和桑德斯(Bernie Sanders)都提議對最富有者的財富徵稅，而不僅對他們的收入徵稅。

華倫8日對ProPublica的報告推文表示，「我們的稅收制度被那些不靠收入致富的億萬富翁操控，證據非常清楚：現在是美國超級富豪付他們該付的那一份的時候了。」