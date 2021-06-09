國會「雲選區」遭駭 60眾議員電郵停擺

眾院「雲選區」系統也遭到勒索軟體駭客入侵，約有60位跨黨派眾議員已持續數周無法查閱電子郵件。圖為國會前的交通標誌。(新華社)

自從上個月「殖民油管」(Colonial Pipeline)到本月肉品供應商JBS遭駭，凸顯美國資訊安全相關基礎建設不足的問題。而最新網安事件是眾院 一套「雲選區」(iConstituent)系統也遭到勒索軟體駭客 入侵，約有60位跨黨派眾議員已持續數周無法查閱電子郵件。

「雲選區」是一套專為國會議員為服務選區選民設計的付費系統，除了收發來自選民的電子郵件外，議員也可以透過這套系統向選區民眾發送電子報。

負責眾院資安工作的行政總監辦公室指出，目前正努力解決此問題，而且眾院的內部資料均沒有受到攻擊，也沒有外洩的疑慮。行政總監發表聲明表示：「眾院的內部系統沒有受到任何影響，我們將與雲選區的開發商共同解決該系統遭駭一事，並盡力避免災損擴大。」

目前尚不清楚誰應對此次攻擊負責，但因為之前的駭客都來自俄羅斯 ，俄國自然成為懷疑對象。國務卿布林肯(Tony Blinken)警告，下周與拜登總統在日內瓦的峰會上，必須針對此事給美國一個交代。

布林肯說：「我們數次重申過，希望與俄羅斯建立穩定關係。但若俄羅斯仍然堅持以攻擊性行動回應美國拋出的橄欖枝，我們也會有所回應。關於勒索軟體攻擊的問題，我們確實看到有俄羅斯駭客組織性攻擊的證據，既然事情發生在俄羅斯，莫斯科官方自然有責任約束該國境內的犯罪行為。」

拜登總統與普亭將在16日於日內瓦召開峰會，按照原本規畫，峰會內容主要包含新冠疫情、氣候變遷、朝鮮半島等，但由於短短一個月內，已發生了三次針對政府部門或民生必需產業的系統性駭客攻擊，預料峰會重點將會轉移至資安建設。