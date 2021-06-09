殖民油管付440萬元贖金 CEO：職涯最艱難的決定

「殖民油管」遇駭後，執行長布勞特選擇支付440萬元贖金引發質疑；他8日在參院聽證會上表示，這是他「從業39年來最艱難的決定」。(美聯社)

「殖民油管 」(Colonial Pipeline)遭駭客 攻擊，為美國 史上最具破壞力的駭客攻擊事件，而執行長(CEO)布勞特(Joseph Blount)選擇支付440萬元贖金也引發質疑；布勞特8日在參院聽證會上表示，這是他「從業39年來最艱難的決定」，但要考量到若不付贖金，將會有何更可怕的後果。

殖民油管5月遭到駭客團體「黑暗面」(DarkSide)攻擊後，相當於東岸45%石油需求的油管網路癱瘓，連華盛頓特區一度都有約九成加油站停擺；而布勞特在攻擊發生的24小時內即不顧政府反對，向黑暗面支付75枚比特幣作為贖金，相當於440萬元。

政府要求殖民油管別付贖金的理由是，不保證駭客集團能守約，讓油管恢復運作，以及讓駭客集團食髓知味，導致攻擊事件愈來愈多。

布勞特則在參院國土安全委員會聽證上說，這是他「從業39年來最艱難的決定」，他對這個決定感到「很不安」，但是又「別無選擇」；他也對油管癱瘓造成的影響「深表歉意」。

布勞特表示，他把國家利益放在第一位，而殖民油管的油管網絡對國家而言又至關重要，攻擊發生後就看到危險事件，例如民眾爭相用垃圾袋裝油，或是在加油站前為搶油而拳腳相向；布勞特說，他們擔心若此情勢一直持續「還會再發生什麼事情」。

布勞特還說，擔心如果不付贖金，可能會出現一些「我們都不想知道，甚至不想在公共場合談的未知後果」。

司法部表示，聯邦調查局(FBI)已追回85%比特幣贖金，但是潛藏在俄羅斯或其他國家的駭客集團因為引渡問題，為美國政府所無法企及。

參議員波特曼(Rob Portman)說，必須認知到，不能把對基礎建設設施的攻擊視為對企業的攻擊，「這是對國家本身的攻擊」，是「嚴重的國家安全威脅」；參議員彼得斯(Gary Peters)則說，此攻擊事件影響數百萬美國民眾，如果再有類似事件發生「可能會是更糟的事」。