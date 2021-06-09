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國會暴亂95頁報告 參院避用「暴動」、沒提川普責任

編譯陳韻涵／綜合8日電
參院8日公布國會攻擊報告，指出許多單位的情報疏失，但避提及前總統川普的責任。(路透)
參院8日公布國會攻擊報告，指出許多單位的情報疏失，但避提及前總統川普的責任。(路透)

參院8日公布95頁的1月6日國會攻擊報告，指出許多單位一連串的情報疏失，以及執法單位與軍方未能阻止暴力攻擊，卻未提及前總統川普的責任，也避免使用「暴動」(insurrection)一詞來描述國會攻擊事件。

美聯社報導，國會攻擊發生前，有很明顯的警告與消息指出，右翼極端組織等川普支持者，計畫持武器「強襲國會」，甚至可能從下水道系統進入國會大廈，但這些情資都未能傳達至上級領導階層；情報斷線的結果，造就國會遭攻陷的混亂場面。

參院8日公布國會攻擊報告，指出許多單位的情報疏失，但避免使用「暴動」一詞描述此事...
參院8日公布國會攻擊報告，指出許多單位的情報疏失，但避免使用「暴動」一詞描述此事件。(美聯社)

參院報告詳述前線警察奮力抵抗攻擊者，遭受化學灼傷、腦部受創、骨折等傷害，仍無法攔阻攻擊者闖進國會；官員告訴參院調查員，事發當時執法單位群龍無首，指揮系統崩潰。

有線電視新聞網(CNN)報導，此報告是第一份由參眾委員會徹查的清單，調查多個與國會攻擊有關的議題，也是目前以兩黨形式提出、最全面的事實查核努力之一。

儘管報告稱作綜合審查，卻只檢驗大謎團的一小部分，探究執法單位「安全、規畫與應對疏失」，未提暴戾極端組織、川普與搧風點火的共和黨官員。

CNN指出，國會不適合審查這些議題。

參院幕僚及調查員規避最政治化的議題，如川普應受譴責(culpability)，因為他們希望維持兩黨和諧；消息人士透露，為取得共和黨支持，報告避用「暴動」描述國會攻擊事件。

顯然，參院調查早在開始前就被緩和；這也是許多民主黨、共和黨、前官員、國安專家和國會警察認同，應成立獨立調查委員會，徹查國會攻擊的原因之一，不僅探究小問題，還要檢視極端主義、錯誤資訊、激進、煽動等大問題。 

參院共和黨阻撓成立獨立委員會的法案，委員會胎死腹中；領導阻撓法案的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)認為，當前由議員和執法單位進行的調查已足夠。

「這份報告很重要，讓我們得以迅速改善國會維安情況。」參院國土安全暨政府事務委員會主席皮特斯(Gary Peters，民主黨)說：「但未回答許多我們面對的大問題，這是作為一個國家和民主社會應該面對的問題。」

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