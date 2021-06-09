女作家告誹謗 拜登的司法部為「川普總統」辯護

紐約專欄作家珍‧卡若爾指控多年前遭到當時為房地產大亨的川普性侵，並對川普提出誹謗訴訟。(美聯社)

紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)指控多年前遭到當時為房地產大亨的川普 性侵，前總統川普否認卡若爾說詞，卡若爾對川普提出誹謗訴訟。司法部 7日晚間為川普辯護，理由是川普回應卡若爾聲明時是以總統身分發表談話，因此不應該捲入官司。

紐約時報分析，拜登總統在2020年競選期間，曾經指控川普捲入陳年性侵官司之後，竟靠司法部幫忙辯護，但如今拜登執政下的司法部，卻又跳出來幫川普辯護。報導指出，這個最新發展讓許多人感到意外，包括卡若爾的律師團在內。

紐約專欄作家珍‧卡若爾指控遭到當時為房地產大亨的川普性侵，司法部7日晚間為川普辯護。(路透)

司法部7日晚間向紐約聯邦法院提交書面聲明指出，川普在公開言論中提到卡若爾，用詞確實「粗魯失禮」，但先前川普政府的辯護立場是正確的，川普是以總統的公務身分發表這段談話，因此法院應該撤銷卡若爾的誹謗提告。

紐時報導，拜登曾多次表示，希望恢復司法部的獨立傳統，不受白宮 干預，拜登挑選司法部高層政務官任命時，也反映司法獨立的理念。一名白宮發言人8日透過電郵發表聲明說，對於司法部7日向法院提交文件，白宮事前完全未獲告知。

對於卡若爾控告川普誹謗案，白宮不願對媒體發表評論。不過，白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)表示：「對於什麼樣的言論是可以被接受的，拜登總統與團隊所採取的標準，絕對與前任政府完全不同。」

長年擔任流行時尚雜誌ELLE專欄作家的卡若爾，2019年6月在新書截錄中透露1995年、1996年間曾遭川普性侵之後。川普後來則在白宮橢圓形辦公室對媒體說，從未見過卡若爾，卡若爾所言根本不可能發生，因為她並非他所喜歡的「類型」。川普也發表正式聲明，譴責卡若爾的性侵指控根本謊話連篇。2019年11月，卡若爾對川普提出誹謗官司，指控川普公然說謊。

2020年9月，當時的司法部長巴維理(William P. Barr)介入此案，除了將這起案件轉交給聯邦法院，還讓聯邦政府擔任川普辯護。2020年10月，曼哈頓聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)駁回巴維理安排，讓川普以私人身分挨告。