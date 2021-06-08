專訪楊安澤：亞裔紐約市長 提高亞裔地位分水嶺
紐約市長選舉初選投票在即，華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)日前接受本報專訪時表示，他希望帶領紐約市走出新冠疫情危機，讓包括亞裔在內所有被現行政治體系邊緣化的族裔和社區增加代表性、獲得更多資源；他期待明年來紐約市旅遊的人，可以看到「歡迎來到紐約市—市長楊安澤」的告示，證明紐約市是向所有族裔張開雙臂的城市。
楊安澤說，他競選紐約市長，給被忽略的少數族裔帶來機會，如果他成功當選，將在紐約市甚至全國大幅改變對亞裔的觀感。
超越族裔 盼改變紐約現狀
楊安澤表示，疫情危機已經讓正常的政治、商業活動無法順暢運轉，「現在的官僚體制運轉不暢；亞裔占全市人口的15%，但亞裔社區的社工和社區服務資金只占全市總額的1.5%，這是非常不平衡的。」
「亞裔社區的聲音沒有被聽到，政治上代表性不足，我希望改變這個現狀。」楊安澤說，不僅亞裔，西語裔、穆斯林、非洲裔、猶太裔也都意識到了這一點，現行政府沒有為人民工作；紐約人希望有一個與過去不同的領導，這一訴求是超越族裔的，因此市民對我的支持也是跨越族裔的。」
楊安澤說，他的參選給包括亞裔在內的被忽略的族裔，「帶來了一個組成政治聯盟的機會。」
無權無勢 冒犯者肆無忌憚
近幾周來，針對楊安澤的政治攻擊與日俱增；日前「紐約每日新聞」(New York Daily News)用一幅「觀光客回來了」的漫畫，嘲諷楊安澤，還有民眾在楊安澤的造勢活動中鬧事。
楊安澤說，「紐約每日新聞」的漫畫帶有種族主義，「因為這個漫畫反映的就是主流社會對亞裔的刻板印象，這是大錯特錯的。」
「這說明一個問題，那就是亞裔沒有政治權力、社會地位。」陪同受訪的楊安澤妻子呂艾玲(Evelyn Yang)說，「即使別人冒犯了你，冒犯者也不會承擔後果，我無法想像如果這件事發生在別的族裔身上會怎樣。」
楊安澤表示，這些政治攻擊多少帶有種族歧視的味道，這也是他希望贏得選舉的原因。
楊安澤說，他期待明年全美和全世界的人來紐約旅遊時，能在甘迺迪機場、高速公路上看到「歡迎來到紐約市—市長楊安澤」的告示。
「人們就會想到，哇，紐約市長是個亞裔，說明這是一個張開雙臂歡迎亞裔和其他所有族裔的城市。」楊安澤說，「一位亞裔紐約市長站在主流媒體面前，這將是一個強有力的信號，是亞裔提高社會地位的分水嶺。」
亞裔參政 可邀更多人任職
但楊安澤也說，僅有期待是不夠的，更重要的是改變現實，「如果亞裔社區的撥款相對其他社區嚴重不足，就應增加撥款；如果亞裔在紐約全市只有兩名市議員，我們就應該按比例增加到七、八名，應該鼓勵亞裔參選公職，或許我還可以邀請更多亞裔進入我領導的市府。」
呂艾玲則表示，要提高亞裔的社會地位就要積極參政，「所以提高投票率很重要；歷史上我們投票太少，但情況正在改變，我認為楊安澤競選總統激發了亞裔的投票熱情，我們的選民數量正在增加、投票的人也越來越多，讓我們非常激動。」
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