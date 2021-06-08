專訪楊安澤：亞裔紐約市長 提高亞裔地位分水嶺

楊安澤競選造勢演講。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市 長選舉初選投票在即，華裔參選人楊安澤 (Andrew Yang)日前接受本報專訪時表示，他希望帶領紐約市走出新冠疫情危機，讓包括亞裔 在內所有被現行政治體系邊緣化的族裔和社區增加代表性、獲得更多資源；他期待明年來紐約市旅遊的人，可以看到「歡迎來到紐約市—市長楊安澤」的告示，證明紐約市是向所有族裔張開雙臂的城市。

楊安澤說，他競選紐約市長，給被忽略的少數族裔帶來機會，如果他成功當選，將在紐約市甚至全國大幅改變對亞裔的觀感。

超越族裔 盼改變紐約現狀

楊安澤表示，疫情危機已經讓正常的政治、商業活動無法順暢運轉，「現在的官僚體制運轉不暢；亞裔占全市人口的15%，但亞裔社區的社工和社區服務資金只占全市總額的1.5%，這是非常不平衡的。」

「亞裔社區的聲音沒有被聽到，政治上代表性不足，我希望改變這個現狀。」楊安澤說，不僅亞裔，西語裔、穆斯林、非洲裔、猶太裔也都意識到了這一點，現行政府沒有為人民工作；紐約人希望有一個與過去不同的領導，這一訴求是超越族裔的，因此市民對我的支持也是跨越族裔的。」

楊安澤說，他的參選給包括亞裔在內的被忽略的族裔，「帶來了一個組成政治聯盟的機會。」

紐約市長參選人楊安澤和妻子呂艾玲接受本報專訪，始終緊握彼此的手。(記者唐典偉／攝影)

無權無勢 冒犯者肆無忌憚

近幾周來，針對楊安澤的政治攻擊與日俱增；日前「紐約每日新聞」(New York Daily News)用一幅「觀光客回來了」的漫畫，嘲諷楊安澤，還有民眾在楊安澤的造勢活動中鬧事。

楊安澤說，「紐約每日新聞」的漫畫帶有種族主義，「因為這個漫畫反映的就是主流社會對亞裔的刻板印象，這是大錯特錯的。」

「這說明一個問題，那就是亞裔沒有政治權力、社會地位。」陪同受訪的楊安澤妻子呂艾玲 (Evelyn Yang)說，「即使別人冒犯了你，冒犯者也不會承擔後果，我無法想像如果這件事發生在別的族裔身上會怎樣。」

楊安澤表示，這些政治攻擊多少帶有種族歧視的味道，這也是他希望贏得選舉的原因。

楊安澤說，他期待明年全美和全世界的人來紐約旅遊時，能在甘迺迪機場、高速公路上看到「歡迎來到紐約市—市長楊安澤」的告示。

「人們就會想到，哇，紐約市長是個亞裔，說明這是一個張開雙臂歡迎亞裔和其他所有族裔的城市。」楊安澤說，「一位亞裔紐約市長站在主流媒體面前，這將是一個強有力的信號，是亞裔提高社會地位的分水嶺。」

亞裔參政 可邀更多人任職

但楊安澤也說，僅有期待是不夠的，更重要的是改變現實，「如果亞裔社區的撥款相對其他社區嚴重不足，就應增加撥款；如果亞裔在紐約全市只有兩名市議員，我們就應該按比例增加到七、八名，應該鼓勵亞裔參選公職，或許我還可以邀請更多亞裔進入我領導的市府。」

呂艾玲則表示，要提高亞裔的社會地位就要積極參政，「所以提高投票率很重要；歷史上我們投票太少，但情況正在改變，我認為楊安澤競選總統激發了亞裔的投票熱情，我們的選民數量正在增加、投票的人也越來越多，讓我們非常激動。」

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