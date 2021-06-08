超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

呂艾玲為楊安澤上妝。(記者顏潔恩╱攝影)

利用楊安澤 受訪時空檔，妻子呂艾玲 (Evelyn Yang)堅持先替楊安澤補妝後說：「平常的話我不會在意，但今天可是我倆一起。」

從去年總統初選到即將舉行的紐約市 長初選，呂艾玲不僅是楊安澤的另一半，她也是經常獻策的選舉軍師，必要時更是勇於上第一線為丈夫拚殺的輔選戰將；她能言也敢言的形象，不僅鼓勵不少亞裔 女性捍衛自身權益，也直接幫助楊安澤過關斬將。楊安澤的政治路上，呂艾玲是個不容小覷的存在。

紐約市長華裔參選人楊安澤妻子呂艾玲受訪。(記者唐典偉／攝影)

39歲的呂艾玲與楊安澤同為紐約哥倫比亞大學校友，楊安澤念法學院，呂艾玲是國際關係；採訪時，她的能言善道與熱情爽朗令人印象深刻。

呂艾玲是土生土長的紐約客，因此，每當被人攻擊是外地人時，呂艾玲很不能理解，「我們分明就是生活在紐約市的紐約客。」

呂艾玲曾是美妝公司歐萊雅集團(L'Oréal)的營銷主管，後來為了全身心投入家庭而辭職；楊安澤參選總統，在聲勢逐漸上揚時，她也首次向公眾述說遭性侵的黑暗往事，讓外界第一次將目光放在她身上。

她第一胎懷孕7個月時，曾被一個狼醫用手指性侵，後來在出庭佐證時，讓她想起小時候險些遭陌生人侵犯的經歷，隨後啟發她出版「關於性侵的兒童讀物」一書。

「我會繼續成為一名倡議者。」呂艾玲說，無論作為亞裔、女性還是母親，他們的經歷往往不被重視，她很幸運有一個平台能將這些問題擺上檯面，尋求解決方法。

作為公眾人物，楊安澤一家經常要接受顯微鏡般的檢視，甚至攻擊；呂艾玲說，他倆通常都不會放在心上，但當「每日新聞」的嘲諷漫畫釋出時，她就無法坐視不理，「我非常憤怒，一畫勝千言，而那張圖冒犯了無數個亞裔美國人。」

在漫畫還沒打印出來前就已公布在網上，呂艾玲說當時已和對方接洽，指出圖片很不妥當，但「每日新聞」依然刊出，「特別是在這個亞裔仇恨的節骨眼上，這樣很不尊重人。」她要求社會大眾，不要再宣揚種族主義和仇恨。

採訪過程中，楊安澤和呂艾玲全程牽手。「他最好的優點是具備勇氣。」呂艾玲形容丈夫不是政治產物下的機器，也不活在意識形態中，「他有把理想化作現實的能力，也正是紐約市最需要的。」

按照慣例，紐約市長夫人可以參與市府運作，現任市長白思豪夫人麥克蕾(Chirlane McCray)就負責紐約市的心理健康服務項目；呂艾玲說，目前還沒有想好要做什麼工作，但會一直為市民發聲。

楊安澤再讚呂艾玲說，「她想做什麼都能做好，她將成為優秀的第一夫人。」

➤專訪楊安澤：亞裔紐約市長 提高亞裔地位分水嶺

➤角逐紐約市長 楊安澤：沒敗選準備 我終將勝選

➤角逐紐約市長／楊安澤絕對優勢不再 想贏得步步為營

➤人物側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤