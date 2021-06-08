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專訪楊安澤：亞裔紐約市長 提高亞裔地位分水嶺

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角逐紐約市長／楊安澤絕對優勢不再 想贏得步步為營

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤從宣布參選紐約市長開始，就獲大批媒體關注。（記者洪群超╱攝影）
楊安澤從宣布參選紐約市長開始，就獲大批媒體關注。（記者洪群超╱攝影）

距離紐約市長民主黨初選僅剩不到兩周，根據近幾次民調數據，華裔參選人楊安澤參選之初的巨大領先優勢已經不復存在；他能否在初選中脫穎而出，還要看最後兩周的衝刺，關鍵在於能否將自己與其他溫和派候選人區分開來。

今年1月楊安澤宣布參選紐約市長後勢頭甚猛，他攜著參選總統時提出的「全民基本收入」政綱，提出設立「紐約人民銀行」、為低收入市民提供基本收入的政見讓人眼前一亮；在3月的一項民調中，楊安澤獲得32%的支持率，領先排名第二的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯多達13%。

但楊安澤初期的高支持率，可能源於他參選總統時累積的高知名度；隨著各派參選人後續發力，楊安澤的領先優勢便不斷縮小；在上月的公布的幾份民調中，楊安澤曾被布魯克林區區長亞當斯和後勁十足的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)反超，兩人與楊安澤一樣，都屬於民主黨的溫和派，政見差別並不大。

更令他的競選陣營擔憂的是，無論楊安澤在民調中是否排名第一，他都可能在模擬的排序複選制中處於劣勢，原因可能在於討厭楊安澤的選民也不少。

楊安澤受訪時自稱必勝，沒有敗戰的準備，但盱衡大局，他並沒有絕對的勝算，必須臨淵履...
楊安澤受訪時自稱必勝，沒有敗戰的準備，但盱衡大局，他並沒有絕對的勝算，必須臨淵履薄，大意不得。(美聯社)

根據保守派智庫曼哈頓研究所(Manhattan Institute)的民調，楊安澤的不支持率遠高於亞當斯，更少選民將楊安澤排入前五，意味著在排序複選制後續輪數歸票時，楊安澤所獲票數較少，導致最後一輪可能吃虧。

但排序複選制的好處在於，「鷸蚌相爭，漁翁得利」的分票情況不會發生，預計民調數字不錯的溫和派將勝出，因此楊安澤的最終競爭者將是跟他政見相似的亞當斯和賈西亞。楊安澤的優勢在於知名度在所有參選者中最高，7日公布的最新名調顯示，多達85%的選民知道他。

亞當斯在非洲裔中支持度更高，同時也分走了部分亞裔選票；賈西亞的支持者則橫跨進步派與溫和派，同時得到更多白人支持；楊安澤能否勝出仍是未知數，關鍵可能要看他能否將自己和其他二人做出區分，以及如何增加在選民中的好感。

當然，亞裔的投票率高低，也是左右選情的重要因素之一；楊安澤受訪時雖自稱必勝，沒有敗戰的準備，但盱衡大局，他確實沒有絕對的勝算，必須臨淵履薄，不得大意與輕敵。

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