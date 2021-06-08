人物側記╱今日楊安澤 已非3年前青澀楊安澤

紐約市長華裔參選人楊安澤和妻子呂艾玲。(記者顏潔恩╱攝影)

2018年二月下旬，當時的川普總統雖備受爭議，但共和黨內無人挑戰他連任的霸氣懾人；當時民主黨還沒有多少人宣布參與初選，但在政壇默默無聞的楊安澤 在接受世界日報專訪時用中文說：「我是楊安澤，我要選美國總統。」

選總統經典一仗 迅速累積政壇高人氣

在民主黨初選過程中，從無人看好，到「楊幫」(Yang Gang)成為一路過關斬將，表現令人驚艷的選舉話題與現象，楊安澤成功將自己推上政治神壇，打了美好的經典一仗；最後他雖宣布退選，但持續累積的政治動能與高人氣，讓他決定挑戰競選紐約市 長。

本月民主黨紐約市長初選前，再次接受世界日報訪問的楊安澤，已非三年前想選總統時無人看好的青澀；他從宣布參選市長以來，有組織也有選戰節奏。事實上，他一直是民調最看好的參選人之一。

楊安澤說，競選市長與競選總統給他帶來的感受非常不同，因為競選總統希望渺茫，但從一開始投入市長選戰，他就是熱門參選人。

楊安澤的妻子呂艾玲 說，一旦成為熱門人選，就會面臨殘酷的競爭，出現很多負面評論、政治攻擊，「但這些問題都很瑣碎，並非紐約人真正關心的問題，我們會管理好自己的情緒，一笑置之；只要是我們兩個人在一起的時候，就是最開心的時刻，就很容易忘記那些不愉快的事」。

夫妻好感情 讚妻「樣樣行」 妻糗「做飯爛

呂艾玲說，過去三年楊安澤一直忙於競選，每天都是早出晚歸，「他每天第一個起床，最後一個睡覺，卻精力無限；他的競選員工每天都要好幾個人輪班，但他卻是連軸轉。」

楊安澤參選市長後不久，和妻子都感染新冠肺炎，不得不隔離在家；呂艾玲說，楊安澤在競選總統時得在全美各地到處飛，兩個人聚少離多，「染疫讓我們居家隔離，其實是上天對我們的眷顧，像是在彌補我們過去失去的時光。」

呂艾玲接受世界日報專訪。記者何卓賢／攝影

楊安澤大呂艾玲六歲，他讚妻子「樣樣都行」；呂艾玲則說，楊安澤聰明過人，很有執行力；不過，「他做飯很爛，我們剛開始約會的時候，他就試圖獻殷勤，下廚給我做義大利麵，卻搞砸了，難以下嚥，我只好跟他說以後別做飯了。」

以亞裔 為傲 孩子都上中文學校、在家說華語

夫婦二人在家裡交流頻繁；呂艾玲說，他們常聊到紐約人關心的問題，有時也會向孩子們解釋針對亞裔的仇恨犯罪問題；孩子們對自己的亞裔身分感到驕傲，「他們都上過中文學校，我在家裡也會盡量和他們說華語；他們和祖父母相處地很好，一起過春節、拿紅包，他們知道這些都是很特別的文化傳統。」

二人表示，如果楊安澤如願當選，他們計畫搬入市長官邸Gracie Mansion。

楊安澤打趣說，「市長官邸可比我們現在住的房子好多了。」

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