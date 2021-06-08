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專訪楊安澤：亞裔紐約市長 提高亞裔地位分水嶺

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角逐紐約市長 楊安澤：沒敗選準備 我終將勝選

記者和釗宇顏潔恩／紐約報導
紐約市長華裔參選人楊安澤日前接受本報專訪時表示，他沒有敗選的準備，因為他終將勝選。（記者洪群超╱攝影）
紐約市長華裔參選人楊安澤日前接受本報專訪時表示，他沒有敗選的準備，因為他終將勝選。（記者洪群超╱攝影）

紐約市由於民主黨占絕對優勢，黨內初選若能勝選，市長普選就十拿九穩；紐約市長華裔參選人楊安澤日前接受本報專訪時表示，紐約市需要一位打破舊官僚體制、沒有政治標籤、去意識形態化的市長，「市民渴望改變，我很有動力解決這些問題。」他沒有敗選的準備，因為他終將勝選。

效法彭博 建立專業管理團隊

楊安澤說，過分的政治化阻礙了紐約市許多問題的解決，他計畫效仿曾三任紐約市長的彭博(Mike Bloomberg)，建立一支專業化的管理團隊，切實地改善市民生活質量。

楊安澤說，如果初選落敗，他會繼續支持出線的民主黨候選人，但他沒有做任何敗選相關的準備；他對當選市長志在必得，「我的計畫就是成為紐約市長，沒有其他計畫；我真誠地認為，如果真的想得到這份工作，就必須心無旁騖解決問題，我將成為最終獲勝的人。」

楊安澤說，去年退出總統競選後，他一直在為民主黨候選人拜登、賀錦麗助選，因為當時排在首位的任務是把川普拉下馬，但在此期間，一直不斷有人勸說他參選紐約市長。

拜登勝選  認真考慮參選市長

「拜登勝選後，我開始認真考慮參選市長。」楊安澤說，當時他看到紐約市陷入疫情帶來的危機，包括亞裔面臨的仇恨犯罪問題、地鐵安全問題、教育問題，讓許多人覺得紐約市不再是一個適合生活的地方，「市民渴望做出改變，我很有動力解決這些問題。」

楊安澤曾表示支持警察加強公共安全、保留特殊高中入學考試(SHSAT)，這讓他被與同時參選市長的布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)、前清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)批評。

改變紐約喊話市民改變官僚

「賈西亞是現任市長白思豪政府的舊人，我不認為她會給紐約市帶來任何改變。」楊安澤說，「亞當斯就是典型政客，多年以來專注於向上爬、收買人心；若他當市長，我認為他不會集中精力解決問題，而只是會回饋助他選上的人而已。」

楊安澤說，他希望吸引所有希望扭轉危機的市民，如果新市長來自既有而無能的官僚機構，就什麼都不會改變。

他表示，紐約市民並沒有變得意識形態化或政治化，多數人只是希望市府能夠做好本職工作，例如保證公共安全、按時收垃圾、學校正常開門、幫助小商業者疫後恢復。

楊安澤競選造勢演講。(記者和釗宇╱攝影)
楊安澤競選造勢演講。(記者和釗宇╱攝影)

實用主義 去除政治意識形態

楊安澤表示，這些都不應該是政治議題，但政治化阻礙了很多問題的解決，「我是個實用主義者，只是希望改進市府的工作，民眾不應該用非此即彼的政治化態度衡量我。

一同受訪的楊安澤妻子呂艾玲說，去意識形態化是楊安澤的優勢，「楊安澤不是共和黨，但是他有很多共和黨支持者，他的支持者在政治光譜上分布範圍很廣；缺乏政治經歷也是楊安澤的優勢，這樣一來他不欠任何人，他有自由做任何他認為正確的事，不被特殊利益牽絆，這是紐約市所需要的。」

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