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美3成民眾等疫苗完全批准才打？專家：要一段時間

編譯林梅婕╱綜合6日電

根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最近公布的一項民調，國內約三分之一尚未接種新冠肺炎疫苗的民眾表示，希望能等到疫苗從緊急使用授權過渡到完全批准後，再進行接種，但專家認為可能還需要等上一段時間。

該民調指出，32%未接種疫苗者願意在疫苗通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准完全使用後安排接種；國內目前透過緊急使用授權完成疫苗接種的人口將近一半，隨著疫苗接種率持續降低，對尚未接種疫苗的人來說，FDA批准完全使用將會是一項明顯的助力。

約翰霍普金斯大學國際疫苗接種中心(IVAC)教授摩斯(William Moss)對於比率如此之高感到驚訝，他表示：「我的感覺是，完全批准對一般民眾的意義可能比現實還要來得大；但在我看來，將完全批准程序視為最重要的關鍵，這是錯誤的。」

繼新冠疫苗研發製藥公司輝瑞(Pfizer)在5月初向FDA申請批准16歲以上完全使用，莫德納(Moderna)也在上周跟進，但目標使用者為18歲以上成年人。

摩斯指出，無論是輝瑞或莫德納在評估疫苗的安全及有效性都非常嚴格，而影響官方評估的最大關鍵因素，將是第三階段試驗在後續兩個月內的追蹤數據。

根據美國廣播公司(ABC)報導，多名專家認為FDA這次審查的時間很可能耗時數月；但摩斯認為，國內疫苗接種規模已超過3億劑的情況下，「不會審查出什麼我們不知道的事」。

德州貝勒醫學院臨床事務主任麥克戴維(James McDeavitt)表示，倘若疫苗獲得完全使用批准，不僅可允許國家緊急狀態之外的情況下使用，研發廠商也可公開向民眾推廣自家疫苗。

不過麥克戴維也向民眾勸導：「如果再等下去，也只是將自己暴露在風險之下的時間拉長，新冠疫苗不僅免費、而且安全，在我看來是沒有繼續等的必要。」

疫苗 FDA 莫德納

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