疫苗要年年打？抗體減弱非歸零 專家意見不一

圖為在紐約市傑克森高地的青少年5日在街頭的流動疫苗注射站內登記接種。(Getty Images)

自從新冠病毒疫苗問世以來，不論哪種廠牌的疫苗都是「趕鴨子上架」，因此對於疫苗保護力持續多久一直都缺乏有力的科學證據說明。不過，最新的科學研究顯示，接種疫苗後體內產生的抗體確實可能隨著時間漸漸消失，因此未來新冠疫苗可能會像流感疫苗 一樣，必須年年施打。

雖然體內對抗新冠病毒的抗體會隨著時間漸漸減弱，但抗體只是「減弱」而非「歸零」，而且免疫力可以維持至少6至9個月。因此有部分科學家認為抗體保護時長會因人而異，或許有些人體內抗體減弱速度較慢，就會提供超過一年的保護。甚至染疫後痊癒的病患，如果再施打疫苗，更可能和體內本已因病毒而產生的抗體產生加乘效果，讓抗體保護力持續的比未曾染疫的接種者更長。

科學界雖然對於「第三劑補強針」的必要性漸漸形成共識，但針對是否需要「年年」施打則有不同意見。

費城 兒童醫院疫苗專家歐夫特(Dr. Paul Offit)表示，由於身體會記得新冠病毒長怎樣，因此即使因疫苗而形成的抗體漸漸消失，但只要人體再度暴露在危險環境之中，會立刻喚起身體的記憶，再度形成抗體。賓州大學免疫學專家華瑞(John Wherry)也說：「我想第三劑有其必要，但就目前的研究來看，人體自身免疫系統的反應良好，應該不太需要每年都接種。」

輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)均表示，目前已著手研究疫苗究竟是否需要第三劑補強針，預計秋天開始會進行人體實驗。不過，即使相關研究完成，也不會做出「時隔多久就必須打第三劑」的武斷結論。由於是否接種補強針涉及疫苗調度及疫情控制程度，因此將交給各國衛生部門自行決定。

至於疫苗能否「混打」的問題，聯邦疾病防治中心 (CDC)目前仍不建議，但從以前其他疫苗接種紀錄來看，接種不同廠牌的疫苗有機會使體內抗體強化，但此一現象是否存在於新冠病毒則仍須進一步驗證，學界尚未有結論。