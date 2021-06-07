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密州州長嗆拜登：7成接種目標太武斷 但鼓勵打疫苗

編譯林梅婕╱綜合6日電
密西西比州州長瑞維斯不擔心全州的接種率偏低。(美聯社)
密西西比州州長瑞維斯不擔心全州的接種率偏低。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，截至6日全國已接種超過3億劑新冠肺炎的疫苗，完成接種的人口為42%，國內經濟活動也明顯回升；然而，全美接種率最低的密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves)6日接受媒體訪問時，卻稱拜登總統希望在7月4日國慶日前達到全國七成以上人口接種疫苗是「武斷的」。

有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)在節目中向瑞維斯提及，目前密州僅34%成人口完成全部疫苗接種、不到五成的人接種一劑疫苗。

對此瑞維斯回覆，他並不擔心，密州的新增確診和住院人數都有明顯的下滑：「事實是過去一年，我們的目標著重於降低新冠肺炎住院率，也希望能降低加護病房的使用，因為我們認為最重要的是，如果居民不幸染疫，他們是否能受到良好的照護。」

塔珀接著問道，有關公衛專家認為疫苗接種率低的州很可能出現另一波感染的看法，瑞維斯說：「拜登總統在3月時曾說過，我們開放經濟活動的決定是尼安德塔人(Neanderthal)思維，那時候他們是錯的，現在也是。」

不過節目中瑞維斯仍鼓勵民眾接種疫苗，但強調接種與否為個人意願，他說：「如果你問我會不會擔心疫情擴大，答案是肯定的，因此我們必須持續密集監控疫情的發展。」

根據CDC統計，全國超過63%的民眾已接種至少一劑疫苗，距離國慶日不到一個月的時間，拜登的目標僅剩七個百分點；隨著夏季的到來、經濟活動復甦，民眾也有感於生活逐漸恢復正常。

蓋洛普民調(Gallup)指出，約三分之二、也就是66%的民眾感到生活在某種程度上正逐漸恢復正常，「與去年秋天相比，幾乎各個族群都感到生活有明顯的變化」。

全國各大企業也積極協助拜登政府，推動促銷活動鼓勵民眾接種疫苗；啤酒公司Anheuser-Busch就宣布若接種率順利達標，將為21歲以上民眾提供一輪免費啤酒；皇家加勒比國際集團(Royal Caribbean International Group)也承諾，雖然沒有硬性規定旅客必須接種疫苗，但「未接種者需進行病毒檢測，並遵守防疫秩序」。

疫苗 拜登 疫情

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