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布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

編譯洪毅╱綜合6日電
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

拜登政府矢言追查新冠病毒源頭，甚至不排除位於武漢、中國生物安全等級最高的實驗室外洩的可能性，讓中國跳腳；國務卿布林肯(Antony Blinken)受訪時表示，追溯病毒源頭對美中二國有利，而且中國本就該展現透明度，如果他自稱是「負責任大國」的話。

布林肯6日在國務院接受新聞網「Axios」專訪時表示，拜登政府已決心要「徹底」追溯病毒源頭，而且定要追究中國應負的責任。

國務卿布林肯在6日播出的訪問中表示，美國要為新冠病毒來源，水落石出弄清楚，中國必...
國務卿布林肯在6日播出的訪問中表示，美國要為新冠病毒來源，水落石出弄清楚，中國必須開放透明，為此負責。(Getty Images)

布林肯說，此舉「最重要的理由是，唯有此舉才能讓我們有辦法避免下一次的疫情爆發，或是至少能夠有辦法緩解局面」。

布林肯說，美國需要國際各領域專家的審視檢查，或是實時的信息共享，但是中國在這些方面的透明度都是不夠的。

前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)6日在CBS節目「面對國家」(Face the Nation)時就拜登政府追溯病毒的行動提出建議，其中談到她認為美國「太早排除」病毒從實驗室外洩的可能性，而且「媒體在這方面負有責任」。

賴斯在2003年SARS疫情期間任白宮國家安全顧問，當時賴斯就批評中國在訊息分享尚欠缺透明度；而當前的疫情，已讓萊斯認為美國對中國或許「過於信任」了。

美國目前正在為新冠病毒起源大辯論，原來病毒來自大自然的說法因遲無法找到中間宿主而乏力，原來被視為陰謀論的病毒可能來自武漢實驗室外洩一說，捲土重來，科學界與右派政界都支持要徹底調查實驗室外洩的可能。

新冠病毒疑起源於武漢華南海鮮批發市場，許多與該市場相關的人都染疫。(美聯社)
新冠病毒疑起源於武漢華南海鮮批發市場，許多與該市場相關的人都染疫。(美聯社)

與前總統川普日前聲稱「中國病毒」是實驗室流出的「恐怖東西」，中國必須「賠償全世界至少十幾兆元」的措辭對比；布林肯在專訪時說，如果中國真的自認自己要在國際間成為「負責任角色」的話，那就應該「盡其所能的提供所有的資訊」。

在日前主流傳媒與學界專家開始認真看待「意外從實驗室流出」的說法後，川普也曾從目前已關閉的社媒平台「發自川普辦公桌」(From the Desk of DonaldTrump)發文表示：「每個人現在都同意我是對的，我打最開始就稱武漢是新冠病毒來源。」

布林肯還說，他提到的一切「都一定要實現」，因為「到頭來，這也十分符合中國的利益」。

布林肯還談到4日發布的行政命令，表示對於在中國的美國企業而言，「非常重要」的事情是，美國企業不能在中國發展監控技術以壓制中國人民，或是讓中國輸出這些技術給其他專制國家，讓這些專制國家用同樣的手段壓迫自己的人民中，扮演助一臂之力的角色。

在這樣的背景下，拜登政府不但延續川普政府限制美國投資的「中共軍方企業」名單，而且還在4日增加到59間，包括華為、中芯國際，還有中國國有的大型電信商及石油公司等；這些企業多數遭指與共軍關係匪淺，或是為壓制維吾爾人作倀等，而如小米等單純做行動裝置等產品的廠商，則被移出名單外。

專治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院外觀。(美聯社)
專治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院外觀。(美聯社)

中國 美國 布林肯

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