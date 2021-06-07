疫後復甦強 美多州預算衝高 增10%起跳拚建設

疫情緩解，聯邦紓困補助款都陸續到位，各州資金突然充足起來，開始籌劃支出。圖為亞特蘭大國際機場隧道工程將會得到補助。(美聯社)

由於新冠疫情衝擊後的復甦強勁，以及疫情肆虐期間的過度悲觀，現在，全國許多州的預算 支出大幅反彈，投入教育、社會、基礎建設等領域上，而這種榮景也讓反對黨、共和黨人質疑拜登政府聯邦層級的巨額基建計畫的必要性。

現在各州接下來的預算年度(2021年7月至2022年6月)支出成長超過10%已非罕見；例如奧克拉荷馬州 將接下來的年度預算提高18%、紐約州 增加10%、佛羅里達州增加11%等。

造成此現象的原因眾多，其中一個原因是去年編列當前預算年度期間，因為疫情肆虐，州政府大幅削減預算，連許多州政府工作人員也不能免於遭到解聘的命運；例如奧克拉荷馬州去年將州政府預算削減13億元，造成州政府如教育等服務幾乎完全停擺。

此外，州政府收入沒有原先預期的黯淡，這是因為聯邦政府大規模紓困、支持經濟，還有消費反彈、股市大漲、高所得勞工仍得以居家辦公等，這些都為州政府帶來比原先預期更多的稅收收入。

丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)的報告顯示，29個州在2020財年(2020年3月至2021年2月)，也就是疫情肆虐期間的稅收收入，高於或等於2019財年的收入。

圖為新墨西哥州油田就會得到補助。(美聯社)

全國州議會聯合會(NCSL)財政分析師麥凱勒(Erica MacKellar)表示，州政府的財政狀況「無疑地」比他們原先預期要好得多；丕優的州政府財政研究人員西爾(Justin Theal)則表示，各州「未來幾年」的財政及經濟前景都「大有希望」。

丕優的報告還指出，祭出嚴格經濟封鎖的州，稅收收入成長較不會那麼亮眼；例如在紐約州，雖然接下來的預算年度支出成長10%，但是扣除聯邦政府的紓困支持後，州政府本身的支出只增加3.8%。

各州現在有充裕的資金投入在各種領域，例如奧克拉荷馬州重新投入到幼兒園教育，還要發展電影產業；紐約州則要投入到教育，以及交通設施翻新；佛州則要提供教師、警察、消防員獎金，教育建設項目；其他各州則可看到用於勞工救助、擴大網路服務、或補充各種基金之用等。

另一方面，各州財政收入佳，紛紛投入各種建設，也讓共和黨人質疑，拜登政府另外提出規模上兆的基建計畫的必要性。