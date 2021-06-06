「防疫不佳」 CDC二號人物憂大流行再現

CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

全國公共電台(NPR)報導，聯邦疾病防治中心(CDC)二號人物、首席副主任安‧舒查特(Anne Schuchat)表示，美國 未做好因應新冠病毒的準備，防疫 工作表現不佳，若下次再有大流行病出現，美國仍很多努力空間。

舒查特接受NPR訪問時指出：「這是場複雜且針對整個體制的攻擊，但要是明天出現另一種威脅，我們欠缺應有的準備，我們還在跟這場疫情奮戰，必須為下一波大流行病做更完善的準備。」

舒查特1980年代在紐約市擔任醫生，輾轉到CDC任職33年後，即將於今夏退休。

被問及南韓有效檢測 與追蹤確診者，美國能否照辦時，舒查特坦言美國尚未做好準備；她表示，美國有大量公私實驗室與檢測，但就算學術界等單位有檢測劑，也得等到聯邦食品暨藥物管理局(FDA)改變執法裁量權才能使用。

舒查特說：「有很多事情拖慢我們速度，話雖如此，很多地方還是做了很多防疫工作；但我認為，以一個國家來說，這算不上是好的表現。」

然而，舒查特指出：「不過我認為，現在有先前缺乏的政治決心。」

查特施不願回答前總統川普是否對她施加政治壓力，僅稱不干涉政治事務，「我的工作主要是指導CDC協助州、地方、公衛和臨床夥伴以及社區團體。」

CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(路透)

在被問到假設明年或者五年後又出現大流行病，屆時美國能否做好周全準備時，舒查特坦言：「我們還有很多工作要做；正因如此，看到聯邦政府、機構和社區投入和嚴肅看待，頗激勵人心。」

她指出可加強的公衛防疫面向，包括勞動力、數據、實驗室和觸及社區等；美國多地的醫療照護體制遭癱瘓，國際有許多供應鏈相互依賴，這場疫情是對整個制度的攻擊。

近期美國出現許多質疑新冠病毒起源的聲音，對此舒查特表示：「我希望所有疑問都能得到答案，我們太需要多了解這個病毒，這樣我們下次才能做得更好。」

舒查特也支持進一步調查病毒起源，「我們確實有必要了解諸多事情，了解新冠病毒從哪裡來，還有它如何迅速傳播，我認為這點至關重要。」