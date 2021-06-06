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打疫苗又染疫 CDC停止追查 外界憂高風險族陷險境

編譯陳韻涵╱綜合5日電
聯邦疾病防治中心(CDC)已經停止追蹤每一例已接種新冠疫苗卻仍染疫的個案，轉而聚焦病重或病歿者；這項爭議決定招致批評。(美聯社)
聯邦疾病防治中心(CDC)已經停止追蹤每一例已接種新冠疫苗卻仍染疫的個案，轉而聚焦病重或病歿者；這項爭議決定招致批評。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)已經停止追蹤每一例已接種新冠疫苗卻仍染疫的個案，轉而聚焦病重或病歿者；這項爭議決定招致批評，稱此策略遺漏重要資訊，恐讓高風險族群陷入險境，尤其目前新的變種毒株迅速擴散，傳染力比原毒株更強，甚至可能對疫苗具有抗藥性；然而，CDC及外部的傳染病專家表示，聚焦重病住院及病歿病例很有道理。

CDC：應聚焦重病或病歿者

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)曾說：「疫苗是用來防範病重、住院及死亡，我們聚焦新染疫病患之際，需要關切更重要的事。」

目前獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權的疫苗相當有效，但少數人仍出現突破性感染(breakthrough case)的罕見情況。

瓦倫斯基表示，CDC自上月1日起已通報所有突破性感染病例及病歿數據，因為這些最嚴重的病例可能富含有用資訊。

她說：「我們發現大多數人完全無症狀，我們想要研究並排序，但尚無足夠病毒株可做試驗。」

CDC和研究人員表示，科學家無法排序病毒基因，表示前述病患的病毒傳播力不高，或能研究病毒的學者不足。

不過，批評者責難CDC應羅織更大的公衛安全網。

前衛生官員：CDC不全然了解病毒

「看看這些住院和病歿人數持續出現，我認為CDC官員不全然了解病毒」；前聯邦衛生官員、目前在洛克菲勒基金會(Rockefeller Fundation)服務的布萊特(Rick Bright)說：「這讓我們錯失更了解病毒並探究終結疫情的機會。」

布萊特說，研究突破性感染病例或許能取得包括部分疫苗在不同人體內的效果差異，以及突破性感染是否好發於特定群體等資訊，甚至能探究變種毒株何以讓疫苗失效或具抗藥性。

布萊特說：「變種毒株正在擴散，若不從小地方探究起，恐錯失掌握全局的契機。」

耶魯大學全球健康研究所所長奧默爾(Saad Omer)表示，CDC最起碼應該定期從所有突破性感染病例中，隨機抽樣病毒株排序，「若出現新變種毒株，或發現毒株變種的頻率，或許能及早發現而不用等到有人確診、病重後入院接受治療 ，這樣才能搶得先機。」

CDC 疫苗 聯邦疾病防治中心

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