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電郵再爆：疫初川普及官員節外生枝 佛奇大費心力

編譯潘勛╱綜合5日電
佛奇博士5月在國會上作證。(美聯社)
佛奇博士5月在國會上作證。(美聯社)

白宮新冠疫情首席顧問佛奇近日被依資訊自由法公布去年新冠疫情伊始的數千封電郵，由內容可知疫情剛發作時，前總統川普及其他官員對疫情要點都不知輕重，還節外生枝，用雜事來煩佛奇，讓年屆八旬的佛奇付出極大心力。

財經頻道CNBC 5日報導，姓名遭刪除的國家衛生院(NIH)官員去年4月12日寫電郵給佛奇還有時任CDC主任的芮斐德(Robert Redfield)，表示美國與世界衛生組織(WHO)爭執日增，很是憂心，唯恐有害全球付出心血，管控新冠疫情以免擴散；電郵中還質疑中國呈報新冠染疫數、病殁數的準確程度。

前總統川普當時威脅說，不再注資給WHO，原因在WHO把疫情發作的各面向都搞錯了。

佛奇回函表示，這次疫情對全球許多國家造成極其艱鉅挑戰，中、美也屬其中；自己只能說寧可把注意力放在未來，不去歸咎諉過，他相信芮斐德一定也這麼想。佛奇再強調，未來頭疼的難題太多了，大家必須團結面對。

CNBC指出，很多媒體取得2020年上半年佛奇的數千封電子郵件，前述NIH官員的電郵以及佛奇的回覆列居其中，NIH官員語帶焦躁，而佛奇的回覆極不看好接下來的時光，適足以凸顯當時情勢一團紊亂。

川普去年1、2月還讚美中國對疫情因應得當，但到了3月態度劇烈翻轉，痛批WHO及北京當局；當時美國新冠確診、病殁數來到駭人的新高點，各州高層頒布嚴峻的封城令，千百萬人生活秩序大亂，經濟自由落體般惡化；檢疫、追蹤病人接觸史、保持社交距離等做法，都還在初生階段；醫療院所被壓垮，重要的保護裝備短絀，疫苗也還沒研發出來。

早在2020年3月11日WHO正式宣布全球爆發新冠疫情之前幾個星期，佛奇便收到各界人士的電郵，指出似乎爆發大規模疫情，有人詢問是否該取消大型、有人到場的活動；有人出餿主意，指點該怎麼治病及化解疫情，還有人問佛奇是否認為美國防備力是否充足。

CNBC認為，佛奇展現耐心、交涉技巧及勤勉，回覆美國高官、知名藝人及尋常大眾，經常回信到深夜，堪稱心力交瘁，對隨後全國出現的崇拜佛奇狂熱更不以為然，希望外界的溢美快快結束，他一點也不感到飄飄然。

佛奇 疫情 WHO

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