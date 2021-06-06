電郵再爆：疫初川普及官員節外生枝 佛奇大費心力

佛奇博士5月在國會上作證。(美聯社)

白宮新冠疫情 首席顧問佛奇 近日被依資訊自由法公布去年新冠疫情伊始的數千封電郵，由內容可知疫情剛發作時，前總統川普及其他官員對疫情要點都不知輕重，還節外生枝，用雜事來煩佛奇，讓年屆八旬的佛奇付出極大心力。

財經頻道CNBC 5日報導，姓名遭刪除的國家衛生院(NIH)官員去年4月12日寫電郵給佛奇還有時任CDC主任的芮斐德(Robert Redfield)，表示美國與世界衛生組織(WHO )爭執日增，很是憂心，唯恐有害全球付出心血，管控新冠疫情以免擴散；電郵中還質疑中國呈報新冠染疫數、病殁數的準確程度。

前總統川普當時威脅說，不再注資給WHO，原因在WHO把疫情發作的各面向都搞錯了。

佛奇回函表示，這次疫情對全球許多國家造成極其艱鉅挑戰，中、美也屬其中；自己只能說寧可把注意力放在未來，不去歸咎諉過，他相信芮斐德一定也這麼想。佛奇再強調，未來頭疼的難題太多了，大家必須團結面對。

CNBC指出，很多媒體取得2020年上半年佛奇的數千封電子郵件，前述NIH官員的電郵以及佛奇的回覆列居其中，NIH官員語帶焦躁，而佛奇的回覆極不看好接下來的時光，適足以凸顯當時情勢一團紊亂。

川普去年1、2月還讚美中國對疫情因應得當，但到了3月態度劇烈翻轉，痛批WHO及北京當局；當時美國新冠確診、病殁數來到駭人的新高點，各州高層頒布嚴峻的封城令，千百萬人生活秩序大亂，經濟自由落體般惡化；檢疫、追蹤病人接觸史、保持社交距離等做法，都還在初生階段；醫療院所被壓垮，重要的保護裝備短絀，疫苗也還沒研發出來。

早在2020年3月11日WHO正式宣布全球爆發新冠疫情之前幾個星期，佛奇便收到各界人士的電郵，指出似乎爆發大規模疫情，有人詢問是否該取消大型、有人到場的活動；有人出餿主意，指點該怎麼治病及化解疫情，還有人問佛奇是否認為美國防備力是否充足。

CNBC認為，佛奇展現耐心、交涉技巧及勤勉，回覆美國高官、知名藝人及尋常大眾，經常回信到深夜，堪稱心力交瘁，對隨後全國出現的崇拜佛奇狂熱更不以為然，希望外界的溢美快快結束，他一點也不感到飄飄然。