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接種率高…新英格蘭區抗疫模範 死亡、住院、確診3降

編譯柯立偉╱綜合5日電
麻州波士頓市附近的海灘5日擠滿摘下口罩的海灘客。新英格蘭地區接種功效卓越，足可給全美各州提供模範經驗。(美聯社)
麻州波士頓市附近的海灘5日擠滿摘下口罩的海灘客。新英格蘭地區接種功效卓越，足可給全美各州提供模範經驗。(美聯社)

全美新冠疫苗接種率提升，新英格蘭地區等民主黨掌政的藍州，接種人口比例遠遠高於阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比等共和黨執政的紅州；公衛專家希望新英格蘭地區成功抗疫的經驗，可以成為其他接種率低的州的楷模。

新英格蘭各州高接種率的成效可以從疫情數據略窺一二，麻州在過去一周來，沒有任何新冠病毒死亡病例，是自去年8月公布相關數據以來首見；羅德島州新冠肺炎住院率也下降到八個月新低；新罕布夏州的死亡人數也從去年冬天的每日12例，下降到現在的一天一例。

而作為全國接種率最高的佛蒙特州，更已連續兩周未有任何新病例的報告；佛蒙特大學附設醫學院傳染病醫師拉河(Tim Lahey)說：「這麼短的時間可以達成這麼大的成效，真的很振奮人心。」

麻州波士頓市附近海灘的步道，5日擠滿摘下口罩的海灘客。新英格蘭地區接種功效卓越，...
麻州波士頓市附近海灘的步道，5日擠滿摘下口罩的海灘客。新英格蘭地區接種功效卓越，足可給全美各州提供模範經驗。(美聯社)

成功壓制疫情擴散後，也讓第一線醫護人員的壓力大減，送至醫院的確診人數已不會對醫護人員造成負擔；波士頓醫療中心急診護士拉巴貝拉(Kerry LaBarbera)表示，國殤日假期前非常忙碌，每日送來的病患非常多。

她說：「自假期後，作為新英格蘭收治新冠肺炎病患的重點醫院，每日平均只有兩位確診者來就診。」

此外，也因為確診病例減少，醫院總算有時間及人力，可以好好處理過去一年半因疫情爆發而被耽擱的其他病患；波士頓醫療中心家醫科主任凱薩琳．巴內特(Katherine Barnett)說：「能夠重新和以前的病患好好討論病情，讓我重拾當醫生的熱情。」

不過，她也說，由於一年半的耽擱，有些人的病情加重或是心理調適不過來。她說：「我們剛打完一場硬仗，但前方還有許多挑戰。」

新英格蘭 疫情 波士頓

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