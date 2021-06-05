臉書禁用2年 川普批侮辱…政治人物仇恨言論不再享豁免權

因煽動暴力、導致國會暴亂，前總統川普的臉書帳號被封禁兩年，至少到2023年1月7日。(Getty Images)

社群媒體 巨擘臉書 (Facebook)4日宣布，不再讓政治人物的仇恨言論享有豁免權；由於前總統川普 煽動追隨者，引發今年1月6日國會暴動，導致執法人員及入侵民眾死傷，因此川普臉書帳號將繼續停用兩年，不得在臉書活動，至少到2023年1月初才能經評估後解封。

臉書全球事務及公關事務部副總監克雷格(Nick Clegg)發文表示，兩年後川普帳號停用期屆滿前，臉書將評估他對「公共安全」的威脅風險是否已經降低。

克雷格也說，臉書將把「外部因素」納入考量，包括是否發生暴力事件、和平集會是否受到限制，以及是否出現其他社會動亂。

臉書也宣布，過去讓政治人物貼爭議文，不受禁止仇恨言詞及亂罵人政策影響，今後將畫下句點；這項政策長期以來爭議不斷，因為政治人物臉書發文即使逾越臉書使用規範，都不會遭到移除，得以保留。

至少從2016年開始，臉書對於政治人物發文是否保留，決定標準主要在於貼文是否具有新聞價值，如果貼文被認為具有新聞價值，即使言論涉及仇恨罪或辱罵他人，都不會遭管理員刪除。

現在臉書政策大轉彎，不再讓政治人物的仇恨言論享有豁免權。

對於臉書宣布川普帳號停用兩年，川普4日以「侮辱本人」做為回應；國會暴動發生後，臉書原本對川普帳號祭出不定期停用的處罰。

川普發出新聞稿表示，不該容許臉書的審查及封口行為得逞，為所欲為，「到最後，我們一定會贏」；川普寫道：「這個國家再也受不了這種虐待了！」

對於政治人物來說，臉書、推特等社群媒體平台扮演的角色愈形重要，不僅是發布訊息的管道，還用來募集小額捐款。

川普推特帳號已遭禁用，等於少了擴音器，無法再對川粉喊話，臉書則是川普競選團隊鎖定支持者爭取選舉捐款的重要平台。

臉書、推特因為國會暴動而相繼封鎖川普，讓川普的社群網站能量，相形其他政治人物，處於極大劣勢；網友仍然可以看到川普臉書帳號的舊貼文，只是帳號凍結之後已無法更新內容。

推特則移除川普帳號，如今推特已沒有川普昔日推文的蹤跡。

川普多次提到有意2024年再戰，幕僚團隊曾說要推出川普個人品牌社群平台，與臉書、推特等互別苗頭；不過，川普後來推出的個人部落格，由於人氣冷清，推出未滿一個月已於本周稍早關閉，至於川普個人品牌社群媒體則仍未出現。