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刑案壓力增？川普頻放話再起 共和黨高層憂心

編譯潘勛／綜合3日電
前總統川普本周六重返政治舞台，共和黨人擔憂他的現身不利於期中選舉。(路透)
前總統川普本周六重返政治舞台，共和黨人擔憂他的現身不利於期中選舉。(路透)

隨著紐約市檢方召集大陪審團，審查對前總統川普涉嫌刑事犯罪所蒐集的罪證，川普最近勤於走動，現身公眾場合演講或上電台放話，指自己有意2024年再出馬角逐白宮；專家認定川普最大用意，就是想報復共和黨膽敢反背他的現任民意代表，藉著支持挑戰者而搞掉「叛徒」。

彭博社(Bloomberg)4日報導，川普的舉動叫某些共和黨高層十分憂心，一旦川普再搞他招牌的造勢，對2020年選舉結果的憤懣就會再生；川普相挺未經選戰洗禮的候選人，挑戰現任民代，對黨2022年期中選舉傷害的程度恐怕要大於幫助。

美聯社報導，比如川普最近上相挺他的廣播電台受訪，主持人問他是否有意捲土重來，川普回答說，「跟你講啦，我們會讓諸君高興的，會做正確的事」。

但川普目前面臨一生之中最嚴重的司法危機。紐約市檢方已邀集大陪審團審查證據，內容攸關川普生涯有無刑事犯罪；許多人認為這代表曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)歷經兩年、廣泛偵辦川普付封口費給女人、房地產估價及員工薪酬等行為後，正在找罪名起訴他。

川普因鼓動支持者1月6日攻擊國會山莊，已遭社群媒體封殺；他對新聞事件發表的聲明，幾乎沒獲報導；本周他已放棄自己開辦不到一個月的部落格，該部落格吸引的讀者相形很少。

北卡羅來納州共和黨5日舉辦黨代表大會，安排川普擔任主講人，過程將進行直播；川普的高級顧問米勒(Jason Miller)透露，川普造勢大會的時程表還沒出來，但很可能本月或下個月開始，最早造勢之一，是加持前白宮助理麥克斯‧米勒(Max Miller)在俄亥俄州挑戰現任聯邦眾議員龔薩雷(Anthony Gonzalez)，龔薩雷名列十名支持彈劾川普的共和黨眾議員之列。

但就算川普2024年當選，就職時已是78歲，跟拜登今年入主白宮年紀相同；很多共和黨人已著手自己出來選總統；不少人本以為川普放話再選只為維持共和黨內實力，但最近跡象顯示，他真有意幹到底，用更實質方式檢驗自己的政治力量。

共和黨謀士高爾曼(Matt Gorman)表示，黨必須導引川普的能量，用來喚起基層，團結支持全黨都能相挺的候選人；「黨拿拜登來說事，討論未來，就會勝選；若重彈舊事，而選民已不再關心，那就會陷入麻煩」。

川普 共和黨 紐約市

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