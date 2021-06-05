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共和黨版基建案加碼500億 拜登仍拒絕

編譯盧炯燊／綜合4日電
拜登總統4日與共和黨聯邦參議員卡皮托(左)通電話後，拒絕了參院共和黨提出的基建計畫方案。(美聯社)
拜登總統4日與共和黨聯邦參議員卡皮托(左)通電話後，拒絕了參院共和黨提出的基建計畫方案。(美聯社)

拜登總統與國會共和黨議員一直就他的基建計畫討價還價，甚至暗示會大幅修正其基礎建設案開支規模到約1兆元，然而共和黨在不感興趣之餘，甚至提出共和黨版的建議案；拜登4日與共和黨首席談判代表、聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)通電話後，拒絕了共和黨的建議。

儘管有消息指民主黨設定7日為談判最後限期，不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)稱，雙方沒有為談判設立限期，下周會繼續談判。

卡皮托上周向拜登提出了一份共和黨版本的基建方案，未來八年支出9280億元，雖然拜登的方案已由最初的2.3兆元縮減至1.7兆元，但彼此差距仍然巨大。在4日的對話中，卡皮托將報價加碼500億元，但仍被拜登拒絕。

莎奇透過聲明表示，雖然拜登對卡皮托的努力和善意表示感謝，但共和黨的最新報價仍不符合他增加經濟、應對氣候危機並創造新的就業機會的目標；拜登也向對方表明將與兩黨參議員接觸，希望能達成更具實質性的計畫。

鑑於談判缺乏進展，目前尚不清楚拜登將與卡皮托或是其他共和黨人還會繼續會談多久；有民主黨消息人士認為，拜登將在6月中旬前，會決定是否達成協議或是索性放棄協議。

就在拜登忙於與參院共和黨人談判基建計畫的同時，眾院民主黨議員4日提出一項法案，計畫在未來五年為道路交通增加5740億元支出，修復美國現有道路與橋梁，並增加客運鐵路與交通資金，有關法案採納了拜登2.3兆元基建法案的部分內容，顯然有暗度陳倉的嫌疑。

眾院運輸和基建委員會主席德法齊奧(Peter DeFazio，俄勒岡州) 表示，該項提案抓住了一個千載難逢的機會，讓全國交通規畫走出上世紀50年代的舊思維。

但這個法案卻凸顯了兩黨的重大分歧，因為兩黨在聯邦地方交通的角色，以及交通開支有多少是用於應對氣候變化方面，一直是各說各話。

該法案的最大部分是用於道路和橋梁建設以及高速公路安全的3430億元，比國會2015年通過的交通法案增加了50%以上。

在委員會提出這個交通基建計畫後，拜登也與德法齊奧通話表示支持。

拜登 共和黨 民主黨

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