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潘斯評國會暴動：史上黑暗且悲慘的一天

記者顏伶如／綜合報導
前副總統潘斯3日晚在新罕布夏州演講時談到國會暴亂，表示他可能永遠無法和川普意見一致。(Getty Images)
前副總統潘斯3日晚在新罕布夏州演講時談到國會暴亂，表示他可能永遠無法和川普意見一致。(Getty Images)

對於今年1月6日發生的國會暴動，當時正在國會山莊議場內的前副總統潘斯，3日發表了事發迄今最坦白的評論；潘斯說，這是歷史上「黑暗」且「悲慘」的一天，他坦承對於當天發生的事，他跟川普可能永遠無法意見一致。

對於四年來始終默默地站在川普身邊相挺的潘斯而言，3日的發言相當罕見，也凸顯他有意在2024年角逐白宮大位的意圖；不過，他在將近35分鐘的演說中也多次讚揚川普。

民主黨：藉暴動事件撕裂國家

潘斯在新罕布夏州希爾斯布洛郡(Hillsborough County)發表演說時，也指責民主黨故意操控國會暴動事件，撕裂國家。

潘斯在演說中指出，歷經釀成死傷的國會暴動事件之後，美國應該繼續往前走；1月6日當天大批挺川支持者衝入國會大廈，企圖阻止國會確診拜登贏得2020年大選的程序。川普曾為攻占國會山莊的暴徒辯護。

潘斯說：「如同我說的，1月6日這天是美國國會歷史的黑暗日子。不過，幸好有國會警察與聯邦執法機關迅速因應，消除暴力，國會大廈恢復安全。就在同一天，國會繼續議程，善盡我們根據憲法及美國法律的職責。」

論川普：我可能永遠無法與他意見一致

他指出，卸任迄今，曾與川普有過數次交談，「對於那天的事情，我不知道我們是否可能意見一致」。他說：「不過，對於我們過去四年來為美國民眾做出的貢獻，我將永遠引以為榮。」

潘斯說：「我不允許民主黨及側翼媒體把悲慘的一天拿來炒作，傷害美國人民，我也不允許民主黨及側翼媒體轉移眾人注意力，讓大家忽視新政府企圖分化我們的國家，只為推動他們的激進政策。」

潘斯對共和黨員喊話說，為了國家，以及全體人民的未來，也為了後代子孫，「我們都必須往前走，團結一致」。

潘斯過去幾個月來對於國會暴動大多保持沉默。暴徒衝入國會大廈時，潘斯被特勤人員緊急護送轉往安全地點。等到國會大廈淨空之後，潘斯與國會議員才返回議場，完成確認拜登當選結果的法定程序。

國會暴動發生後，川普發表短片對抗議群眾喊話說：「我們愛你。你們非常特別。大家都看到發生了什麼事，你們看到有人遭到很壞且很惡毒的對待。我知道你們的感受，不過回家去吧，和平地回家去。」

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