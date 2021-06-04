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《自然食品》期刊：全球新冠病毒熱點區 中國風險排名第一

編譯郭宣含／綜合3日電
自然食品」期刊研究揭露致命新冠病毒可能在全球爆發的多個「熱點區」，中國排名風險第一。圖為穿著防護服的廣州醫護人員。(美聯社)
自然食品」期刊研究揭露致命新冠病毒可能在全球爆發的多個「熱點區」，中國排名風險第一。圖為穿著防護服的廣州醫護人員。(美聯社)

根據「自然食品」(Nature Food)期刊5月底一篇新研究，其揭露致命新冠病毒可能在全球爆發的多個「熱點區」，包括風險排名第一的中國，以及法國與英國等國家；全球人類改變這些熱點區的土地使用方式，造成森林區塊化(forest fragmentation)、生物多樣性降低，加上人類與牲口稠密度高，可能提高新冠病毒動物傳人的可能性。

這篇研究由柏克萊加大(UC Berkeley)、米蘭理工大學(Politecnico di Milano)和紐西蘭梅西大學(Massey University)的研究人員共同發表於「自然食品」期刊中。

專家指出，全球新冠病毒熱點區可能爆發疫情，森林區塊化、農業擴張和養殖牲口都可能使人類更接近蹄鼻蝙蝠(horseshoe bats)，這種蝙蝠已知可攜帶人畜共通病，包括新冠病毒。

人畜共通病從動物到人類身上的條件「成熟」，包括肉品產品的需求攀升，大規模畜牧業的範圍擴大；集中飼養牲畜也令人擔心，因為這會使一大群基因相似而且免疫受抑制的動物，在疾病爆發面臨高風險。

除了中國，全球還發現的主要熱點區包括爪哇島、不丹、尼泊爾東部、孟加拉北部、印度喀拉拉邦(Kerala)和東北部。

雖然中國也有低風險的「冷點區」，但該分析發現，上海以南部分地方、日本和菲律賓北部恐成為下一個森林區塊化的熱點區；東南亞部分地區和泰國養殖的牲口增加的話，也可能變成熱點區。

研究人員利用遙感技術，一路從西歐分析到東南亞，比較蹄鼻蝙蝠棲息地與這些地方的土地使用模式，例如森林區塊化、人類居住，以及是否種植農作物或養殖牲口。

自然食品」期刊研究揭露致命新冠病毒可能在全球爆發的多個「熱點區」，中國排名風險第...
自然食品」期刊研究揭露致命新冠病毒可能在全球爆發的多個「熱點區」，中國排名風險第一。圖為廣州民眾排隊作檢測。(路透)

共同作者瑪麗亞·克里斯蒂娜·魯爾(Maria Cristina Rull)表示：「這項研究透過分析上述三種土地使用情況是否增加，以找出可能的新熱點區。」

人類入侵自然棲息地恐降低生物多樣性，進而間接提高暴露於人畜共通病的風險。

研究人員在2017年一篇研究中指出，非洲的森林區塊化與野生動物棲息地遭破壞，可能與伊波拉病毒爆發有關。

新冠病毒的起源依舊不明，最近死灰復燃的理論之一是武漢實驗室可能外洩病毒；也有不少科學家認為，新冠病毒可能從蹄鼻蝙蝠身上，透過野生動物與人類的接觸直接感染到人類，或者先感染中間動物宿主再傳染給人類。

中國 東南亞 柏克萊加大

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