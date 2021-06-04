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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

歐盟安全旅行國 增日本、中國 美沒上榜、英被排除

記者胡玉立／綜合報導
歐盟3日更新疫情下的遊客赴歐安全國家名單，美國未入榜；既有歐盟以外安全國家名單，新增了日本和依互惠原則納入的中國。圖為法國中部名勝香波爾城堡開放遊客參觀。(Getty Images)
歐盟3日更新疫情下的遊客赴歐安全國家名單，美國未入榜；既有歐盟以外安全國家名單，新增了日本和依互惠原則納入的中國。圖為法國中部名勝香波爾城堡開放遊客參觀。(Getty Images)

歐洲理事會(European Council)3日更新疫情下的遊客赴歐安全國家名單，美國並未入榜，英國仍被排除在外；既有歐盟以外安全國家名單新增日本，並依互惠原則納入中國。

放行九個國家 中國依互惠原則納入

更新後的赴歐安全國家名單有九個國家，包括日本、澳洲、紐西蘭、以色列、盧安達、新加坡、南韓、泰國及中國(依互惠原則納入)；歐盟27個成員國將逐步取消上述九國居民的旅行限制，其中包括非必要旅行人士在內。

此項決定是依各國「疫情現況、對COVID-19總體反應及可得訊息與數據來源可靠性」做出。

許多歐盟國歡迎打疫苗的美國旅客

雖然歐洲理事會最新修正安全國家名單並未包括美國，但對已完全接種疫苗的美國旅客影響有限，許多歐盟國家均已歡迎完全接種疫苗的美國旅客入境，未來幾天或幾周內還會有更多國家張開雙臂歡迎；預計法國下周就會對已完成疫苗接種的美國遊客重新開放。

英國仍被排除在安全名單外，是因為該國出現印度變種病毒，確診病例增加；英國上周印度變種病毒確診病例增加一倍，能否在6月21日完全取消防疫限制還很難說。

歐盟訂兩周內將再次更新安全名單，美國屆時有可能會被納入，除非美國新病例數量再次增加或變異病毒傳播；依變種病毒傳播情況，英國也仍可能在6月14 日進入安全名單。

泰國確診病例多 仍留在安全名單上

這次泰國仍留在安全名單上，令部分人士意外，因泰國過去七天人均確診病例比美國多，且泰國接種疫苗人數也少得多。

歐盟五月放寬新增安全國家標準，將過去14天內每10萬人新增確診病例最大數量25人，改為75人；此外，染疫趨勢應維持穩定或下降，變種病毒也受關注並列入考量。

與此同時，旨在簡化歐盟內部旅行的「數位COVID證書」(digital green certificate)系統，6月1日起在保加利亞、捷克、丹麥、德國、希臘、克羅埃西亞和波蘭等七個國家或地區提前使用，被視為是疫情後全球移動的標準之一。

「數位綠色證書」內記錄人民是否已完成新冠疫苗接種、曾染疫已康復或72小時內檢測呈陰性反應，若能滿足三項標準其中至少一項，旅客即可自由移動。

歐盟委員會(European Commission)表示，該系統將在 7月1日用於所有27個歐盟國家。

美國 歐盟 疫苗

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