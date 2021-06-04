美首波疫苗 台灣與亞洲14國分享700萬劑

拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

拜登 政府預定外援8000萬劑新冠疫苗 ，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國 使用的三種疫苗；其中700萬劑送往16個亞洲國家與實體，台灣和人口眾多的大國如印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼與馬來西亞等國皆在列，不過具體分配方式與時程未明；另有100萬劑3日即送往南韓。

白宮表示，釋出的疫苗75%透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，25%投入緊急需求，由美國政府直接與盟國接洽。

拜登總統說，強有力的美國領導對於結束疫情大流行，與強化全球公衛安全至關重要；拜登下周將出訪英國參加G7領袖會議，預計在會中討論這個議題。

「無附加條件 只想終結疫情」

「我們不尋求讓步，也不敲詐勒索，我們不像其他提供疫苗的國家一樣，還要強加條件。」白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，這些疫苗都是免費明確捐贈給特定國家，唯一目的就是促進公衛健康，終結疫情大流行。

美國宣布要在6月底前與全世界分享8000萬劑新冠疫苗，包括國內正在使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)，以及美國食品藥物管理局(FDA)尚未批准使用的阿斯特捷利康(AZ)疫苗。

白宮3日表示，這波釋出的2500萬劑為現有庫存的輝瑞、莫德納和嬌生。

白宮規畫將1900萬劑透過COVAX分享，美國將與非洲聯盟協調，優先考慮拉丁美洲、加勒比海、南亞、東南亞和非洲；其中南美洲和中美洲國家得600萬劑，亞洲得700萬劑，包括印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞，以及台灣和太平洋島嶼。

白宮第一時間發出的計畫清單(fact sheet)，列舉分配國時稱包括台灣在內為「亞洲國家」，不過後來又修正為「亞洲國家與實體」。

記者詢問國安會和COVAX，台灣能分配到多少疫苗與多快到貨？尚未取得回應；台灣外交部已透過新聞稿致謝。

蘇利文表示，雖然COVAX負責分配疫苗，不過美國擁有最終決定權；美國保留25%，在判斷這些夥伴盟國面臨特別危及的狀況下，可直接與盟國協調分配，靈活運用。

為回應全球緊急需求，美國將釋出600萬劑，包括墨西哥、加拿大、南韓、印度等國，此外，約旦河西岸與加薩走廊，和聯合國前線工作人員也將受惠。

8000萬劑供全球 占美產量13%

最快取得美國釋出的新冠疫苗可能是南韓；白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)3日在疫情簡報會表示，「今天晚上就會有100萬劑嬌生疫苗送往南韓。」

蘇利文說，南韓狀況特殊，拜登已承諾南韓總統文在寅，提供疫苗給與駐韓美軍共事的南韓軍隊，因此列入25%的緊急需求支出。

根據拜登的聲明和白宮分配疫苗的事實清單，印度將可透過COVAX取得疫苗，也會從25%的緊急需求中獲得疫苗；蘇利文說，這與拜登承諾供應印度疫苗有關。

齊安茲在疫情簡報會表示，美國承諾在6月底前和世界分享的8000萬劑疫苗，將占美國生產疫苗總量的13%；拜登政府將對內與疫苗製造商合作，對外與夥伴國和藥廠合作，提供疫苗產量。