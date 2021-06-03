全球接種率落差 新冠繼續囂張 恐削弱疫苗效力

全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為印度治療新冠肺炎的醫院。(路透)

華盛頓郵報(WP)報導，美國人生活正逐漸恢復常軌，機位售罄，民眾沒戴口罩看運動賽事，絕大多數民眾已接種至少一劑新冠疫苗 ；但反觀全球疫情 仍難以消退，就連台灣、南韓、新加波等嚴格防疫 的東亞國家也爆發疫情，其中最主要問題在於全球接種落差，只要全球仍有交流活動，新冠變種病毒的威脅就不滅，還會削弱疫苗效能。

新增確診、死亡比去年更高

隨著美國接種率漸增，單日新增新冠確診與死亡人數也降到近一年來新低，病毒威脅逐漸從多數美國人生活中褪去；店家重新開張，餐廳和酒吧開始有越來越多客人上門，地方政府逐步放寬防疫措施，許多打了疫苗的民眾摘下口罩喜迎國殤周末。

英國自去年3月疫情爆發以來，於1日首度宣布單日無新增新冠病歿人數。

然而新冠陰影卻難在全球其他地方擴散，新冠變種病毒在接種率低的巴西、印度等國家蔓延，造成新一波致命疫情；2021年全球新冠新增病例也比2020年任何時候都更高，死亡率更是如此。

全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為中國廣州市醫護人員給民眾作快篩檢測。(路透)

東南亞感染潮 馬來西亞成熱區

報導指出，東南亞曾是力抗病毒的堡壘，如今卻面臨瘋狂激增的感染潮；泰國和越南過去一個月新增病例驟升，馬來西亞每100萬人口中新增的感染人數更居亞洲中大型國家之冠，甚至超越印度成為全球新熱點區。

非洲擔心更具傳染力的新冠變種病毒恐釀新一波疫情，尤其是非洲多國醫療系統恐遭癱瘓；最近一份研究發現，非洲新冠重症病患死亡率為全球最高，因為加護病房和氧氣等重要醫療設施有限。

南美州的新冠病毒也持續肆虐，而且多數國家疫情有增無減；秘魯現在人均新冠死亡率為全球最高，而且該國正緊鑼密鼓籌備本周末的總統決選。

台、日緊急狀態非長久之計

全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為台灣新北市穿著防護服的軍人在街頭消毒。(路透)

就連設下黃金標準防疫的東亞國家也難逃病毒毒爪，台灣過去一個月病例大爆發；日本仍決定舉辦東京奧運，但多地仍維持緊急狀態；公衛專家表示，台灣、南韓和新加波設下嚴格防疫措施，過去一年本比西方國家更安全，但這個方法恐非長久之計。

日本駐華府大使富田浩司(Koji Tomita)形容日本與其他東亞國家抑制社區傳播，但卻造成群體免疫度低落，成為「自身成功的困囚。」

公衛專家與國際組織點出最大問題在於：全球疫苗接種落差；防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示，只要全球仍有交流，新冠病種病毒就可能持續冒出，降低疫苗效能。