我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

全球接種率落差 新冠繼續囂張 恐削弱疫苗效力

編譯郭宣含／綜合2日電
全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為印度治療新冠肺炎的醫院。(路透)
全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為印度治療新冠肺炎的醫院。(路透)

華盛頓郵報(WP)報導，美國人生活正逐漸恢復常軌，機位售罄，民眾沒戴口罩看運動賽事，絕大多數民眾已接種至少一劑新冠疫苗；但反觀全球疫情仍難以消退，就連台灣、南韓、新加波等嚴格防疫的東亞國家也爆發疫情，其中最主要問題在於全球接種落差，只要全球仍有交流活動，新冠變種病毒的威脅就不滅，還會削弱疫苗效能。

新增確診、死亡比去年更高

隨著美國接種率漸增，單日新增新冠確診與死亡人數也降到近一年來新低，病毒威脅逐漸從多數美國人生活中褪去；店家重新開張，餐廳和酒吧開始有越來越多客人上門，地方政府逐步放寬防疫措施，許多打了疫苗的民眾摘下口罩喜迎國殤周末。

英國自去年3月疫情爆發以來，於1日首度宣布單日無新增新冠病歿人數。

然而新冠陰影卻難在全球其他地方擴散，新冠變種病毒在接種率低的巴西、印度等國家蔓延，造成新一波致命疫情；2021年全球新冠新增病例也比2020年任何時候都更高，死亡率更是如此。

全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為中國廣州市醫護人員給民眾作快篩檢測。(路...
全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為中國廣州市醫護人員給民眾作快篩檢測。(路透)

東南亞感染潮 馬來西亞成熱區

報導指出，東南亞曾是力抗病毒的堡壘，如今卻面臨瘋狂激增的感染潮；泰國和越南過去一個月新增病例驟升，馬來西亞每100萬人口中新增的感染人數更居亞洲中大型國家之冠，甚至超越印度成為全球新熱點區。

非洲擔心更具傳染力的新冠變種病毒恐釀新一波疫情，尤其是非洲多國醫療系統恐遭癱瘓；最近一份研究發現，非洲新冠重症病患死亡率為全球最高，因為加護病房和氧氣等重要醫療設施有限。

南美州的新冠病毒也持續肆虐，而且多數國家疫情有增無減；秘魯現在人均新冠死亡率為全球最高，而且該國正緊鑼密鼓籌備本周末的總統決選。

台、日緊急狀態非長久之計

全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為台灣新北市穿著防護服的軍人在街頭消毒。(...
全球新冠大流行看似趨緩，卻正在惡化。圖為台灣新北市穿著防護服的軍人在街頭消毒。(路透)

就連設下黃金標準防疫的東亞國家也難逃病毒毒爪，台灣過去一個月病例大爆發；日本仍決定舉辦東京奧運，但多地仍維持緊急狀態；公衛專家表示，台灣、南韓和新加波設下嚴格防疫措施，過去一年本比西方國家更安全，但這個方法恐非長久之計。

日本駐華府大使富田浩司(Koji Tomita)形容日本與其他東亞國家抑制社區傳播，但卻造成群體免疫度低落，成為「自身成功的困囚。」

公衛專家與國際組織點出最大問題在於：全球疫苗接種落差；防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示，只要全球仍有交流，新冠病種病毒就可能持續冒出，降低疫苗效能。

疫情 疫苗 防疫

上一則

打疫苗抽百萬 西維州加碼「10把槍」當獎品

下一則

加拿大允許「疫苗混打」AZ後可配輝瑞或莫德納

延伸閱讀

不只抽現金還有豪宅 香港預約接種疫苗人數激增27%

不只抽現金還有豪宅 香港預約接種疫苗人數激增27%
美向全球釋出數千萬劑疫苗？CNN：拜登最快周四宣布

美向全球釋出數千萬劑疫苗？CNN：拜登最快周四宣布
「打疫苗抽百萬」俄州疫苗樂透 第2批幸運兒出爐

「打疫苗抽百萬」俄州疫苗樂透 第2批幸運兒出爐
快看世界／加拿大允許疫苗混打 AZ後可配輝瑞或莫德納

快看世界／加拿大允許疫苗混打 AZ後可配輝瑞或莫德納

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
聖荷西市長李卡多表示，這是非常黑暗的時刻。(記者陳程威/攝影)

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

2021-05-26 15:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪