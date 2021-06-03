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台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

70%成人打疫苗 全美有12州達標

編譯陳韻涵／綜合2日電

聯邦疾病防治中心(CDC)1日公布的數據顯示，全美12州已有70%成人接種至少一劑新冠疫苗；加州和馬里蘭州為最新通報跨越此里程碑的兩州，加入佛蒙特州、夏威夷州、麻州、康乃狄克州、緬因州、新澤西州、羅德島州、新墨西哥州、賓州和新罕布夏州的行列。

拜登總統訂下目標，希望全美70%的18歲以上成人，在7月4日國慶日以前接種至少一劑新冠疫苗，並已宣布6月為「全國行動月」，加強推廣疫苗接種。

全美七天平均的每日新增病例在1日連續第二天低於2萬人，但多州沒有在國殤日(Memorial Day)假期通報數據，未來幾天可能出現疫情曲線回升跡象。

白宮新冠數據主任夏帕爾(Cyrus Shahpar)1日在推特發文表示，數據通報可能受到周末假期出現延遲通報的情況。

CDC數據顯示，截至2日，全美人口已有50.8%至少接種一劑疫苗，另有41%人完成疫苗接種，18歲以上成人已有62.9%至少接種一劑疫苗、51.9%完成疫苗接種。

CDC表示，過去一周，每天平均施打120萬劑疫苗。

另據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據顯示，最新七天平均新增病例為1萬7289例。

儘管多州並未在國殤日通報病例，未來幾天數據可能上揚，但假期前的確診趨勢曲線已下降多周。

全美新冠病歿數據也受到假期通報的州減少影響，目前七天平均為589例。

根據過去情況，未通報的新增病例或病歿數據之後均會列入同一天；例如肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear，民主黨)1日表示，檢驗發現新增260例新冠病歿案例，目前已列入1日的約翰霍普金斯大學數據計算。

疫苗 CDC 新澤西州

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