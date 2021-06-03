加拿大允許「疫苗混打」AZ後可配輝瑞或莫德納

加拿大政府2日建議混合施打新冠疫苗，第一劑打阿斯特捷利康(AZ)疫苗者，第二劑可輝瑞(Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗。(路透)

加拿大 國家免疫諮詢委員會(NACI)2日更新疫苗 接種指南，首次建議可以混合施打新冠疫苗；新指南建議，第一劑打的是阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)疫苗者，第二劑可以施打使用mRNA技術的疫苗，亦即輝瑞 (Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗 ；如果第一劑打的是輝瑞或莫德納疫苗，第二劑可以打兩者其一。

但NACI新指南並不建議首劑接種輝瑞或莫德納疫苗者，在施打第二劑時換打AZ疫苗。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩(Theresa Tam)2日指出，這項建議為各省和地區管理疫苗計畫方面，提供了安全有效的選擇。

譚詠詩指出，准許兩款mRNA疫苗混合接種，並非新事；同樣原則過去也曾用於對抗其他疾病的疫苗，例如流感和甲型(A型)肝炎疫苗等，「當接種計畫或疫苗供應情況有變時，這並非不尋常做法。」

譚詠詩表示，若首劑打的是輝瑞或莫德納，第二劑仍以打同一品牌疫苗為原則，除非同款疫苗沒有供應，才使用另一款mRNA疫苗。

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NACI這次修改疫苗接種指南，主要是基於西班牙及英國新近完成的研究發現，混合施打AZ和輝瑞疫苗，在預防感染新冠病毒方面，既安全又有效。

譚詠詩解釋，「西班牙研究顯示，若首劑接種AZ疫苗，次劑接種輝瑞，體內會產生非常強大的免疫反應。」

同一研究還顯示，次劑接種輝瑞疫苗者，只有1.7%出現頭痛或肌肉痠痛等較嚴重副作用；英國研究則指出，混合接種疫苗可能增加出現輕微至中度副作用的機會，如疲倦、頭痛或發燒等，這些都是身體出現強烈免疫反應的訊號。

譚詠詩表示，「NACI努力迅速調整有關在加拿大使用 COVID-19疫苗指南，以確保疫情期間因應情勢不斷變化，為加拿大人提供最佳保護。」

早在NACI公布更新指南前，加拿大部分省份因顧及AZ疫苗安全性或供應量問題，已採取換打別牌疫苗做法；卑詩首席衛生官亨利(Bonnie Henry)5月31日即表示，首劑接種輝瑞或莫德納的省民，次劑可打兩者其一。

據加拿大數據，截至6月2日為止，至少2225萬加人接種一劑疫苗，約佔全人口58.5%。