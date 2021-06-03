白宮科學顧問宣誓就職：再有疫情 百日內備妥萬用疫苗

白宮科學顧問蘭德(左)2日在副總統賀錦麗(右)監誓下宣誓就職，表示美國將重新強調科學，為因應全球下次疫情做好準備，並進一步探索宇宙。(路透)

白宮 科學顧問蘭德(Eric Lander)2日宣誓就職，向媒體描繪出不久之後的「美好未來」：美國將重新強調科學，為因應全球下次疫情 做好準備，希望在了解可能爆發病毒傳染之後的百日之內就備妥「萬用」疫苗 ，還將改變醫學對抗疾病與治療病患的方式，遏制氣候變化，並進一步探索宇宙。

蘭德是第一位晉升內閣層級官員的科技政策辦公室主任；他是數學家和研究人類基因圖譜計畫的遺傳學家，曾任麻省理工學院和哈佛大學聯合研究所所長，在歐巴馬政府期間擔任總統科學技術顧問委員會聯席主席。

蘭德在宣誓就職後，接受美聯社採訪說，拜登總統提升科學職位具有象徵意義，讓他能與不同機構負責人就制定政策進行更高級別的會談。

「科學理當在談判桌上有一席之地。」蘭德說，「從很多方面來看，這都是重要的一刻；我們可以重新思考什麼是可能的基本假設，不僅是健康方面，氣候、能源及許多領域都是如此。」

他還表示，他特別關注的不是這場疫情，而是從這次大流行吸取教訓，為下次疫情大流行做好準備。

「我們能在不到一年時間內生產出高效疫苗，真的太棒了；但從另一個角度來看，一年還是很長。」蘭德說，「為了真正發揮作用，我們希望能在100天內完成疫苗研發生產的工作。我們有很多人一直在談論從識別出具有大流行潛力的病毒後，以百日為疫苗研發目標。」

早在疫情前，科學家就在研究所謂「通用疫苗」平台技術；這些「隨生隨用」的疫苗，不使用細菌本身來製造，而是使用信使RNA並添加細菌遺傳密碼；輝瑞(Pfizer) 和莫德納(Moderna) COVID-19疫苗就是這樣研發出來的。

除了對因應未來流行病持樂觀態度，蘭德也想知道預防癌症可以走得多遠；他表示，疫情和遠距醫療讓患者可以不同的方式看醫生。

蘭德說，他正重新想像「一個我們可以重新安排很多事情的世界」，獲得更多以患者為中心的醫療保健，包括社區衛生工作者每幾週檢查一次人們的血壓、血糖和其他慢性問題。

蘭德的兩位前任都盛讚他，柯林頓總統白宮科學顧問尼爾·蘭恩(Neal Lane)說，由於需要制定戰略和國際協議，蘭德是因應疫情大流行的「完美人選」；歐巴馬的科學主管何立强(John Holden)則稱他是多才多藝的「文藝復興人(Renaissance man)」。