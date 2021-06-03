免費托兒、送啤酒 6月行動月促打疫苗 拚7成達標

拜登總統(右)2日宣布「六月行動月」計畫，鼓勵民眾接種。他表示，「愈多人接種疫苗，我們對抗病毒就愈成功」。左為副總統賀錦麗。(Getty Images)

為達成全美7成成人在國慶日前至少接種一劑新冠疫苗 的目標，拜登 總統2日宣布「六月行動月」計畫，推行藥局延長營業、讓非裔髮廊成為疫苗施打點，提供打疫苗免費托兒服務，並宣傳7成達標送啤酒的「打一針、喝一杯」活動，鼓勵民眾接種。

拜登：很快可迎來團聚慶祝的夏天

「愈多人接種疫苗，我們對抗病毒就愈成功。」拜登在白宮的艾森豪行政中心講堂發表談話說，美國 很快可迎來一個自由的、愉悅的、團聚慶祝的夏天。

他也宣布六月行動月的新計畫，包括延長藥局營業時間，全國數千家藥局將在每周五通宵營業；將全國1000家非裔擁有的髮廊或美容院作為疫苗施打站；以及與包括YMCA在內的幼兒中心合作，為接種疫苗的美國人提供免費托兒服務。

拜登上月初宣示，7月4日美國獨立紀念日前，要達到7成成人接種至少一劑新冠疫苗的目標；但今日美國報報導，許多州的有色人種社區疫苗接種率落後，其受到新冠疫苗打擊的情況也較嚴重。

提倡在髮廊接種疫苗計畫的馬里蘭大學健康公平中心主任湯瑪斯(Stephen Thomas)表示，他們日前已進行計畫試點，邀請理髮師和造型師線上和醫學專家對話，排除對疫苗的擔憂，拜登政府這項新計畫令人振奮。

不喝酒的拜登也呼籲打一針、喝一杯

美國最大啤酒公司Anheuser-Busch 也宣布，若接種率順利達標，將為21歲以上民眾提供一輪免費啤酒，慶祝重聚；不喝酒的拜登也在演講中為此活動宣傳，呼籲大家打一針、喝一杯。

美聯社報導，拜登政府認為，6月是美國回歸正常生活的關鍵月。美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)與第一夫人吉兒(Jill Biden)將分頭展開全國旅行推廣疫苗，鎖定接種率偏低的南部和中西部。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，已有62.9%美國成人至少接種一劑疫苗，1.33億人(51.9%)完成接種；新冠確診數和死亡數同步下降。

加州民眾接種疫苗。(路透)

還要1600萬人接種 才能達標

NBC分析，還要有1600萬人接種，才能達成七成的目標，不過現在每日疫苗施打數量下降中，尤其是40歲以下成人；根據CDC統計，截至上月28日，每七日平均疫苗施打數為111萬劑。

正在哥斯大黎加訪問的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)2日表示，拜登最快可能明天(3日)就公布8000萬劑新冠疫苗分配計畫的更多細節。

布林肯重申，美國的疫苗分配將與「疫苗全球取得機制」(COVAX)協調，基於當地需求且不附帶任何政治條件。

紐約市民眾接種疫苗後等待觀察反應。(路透)

布林肯說，美國正在努力推動國內與全球加速生產疫苗；就在幾周前的推估，全球7到8成的人都打上疫苗，恐怕得等到2024年；不過應該可以加快速度，他認為有機會在明年底前完成這項工作。