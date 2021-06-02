焦慮了「疫」年… 專家：憂鬱的員工 加薪是良藥

新冠肺炎疫情 爆發的一年來，心理感到焦慮和憂鬱的人大增，勞工 經濟學者羅傑斯(Bill Rodgers)就說對大部分美國 人來說，「今年可能是一輩子最難熬的一年。」

根據人口普查資料，焦慮與憂鬱比率大增。羅傑斯表示在疫情爆發前，約有6%至7%的國人自我感到憂鬱或焦慮；但在疫情期間，比率暴增至25%至30%。

羅傑斯表示：「好消息是，紓困金發放之後，比率已開始下降。」他表示歷經疫情超過一年，「情況已開始改善。」不過他也表示，目前焦慮與憂鬱的比率仍超過20%，「不過我也有同事表示，這些是自行回報的案例，實際上可能更高。」

心理問題可能發生在任何人身上，但因為收入與財富差距，弱勢社群的心理負擔更加沉重。他說：「收入比男性較低的女性，或是收入不如白人的非裔和拉丁裔男性，經濟壓力非常大。這給生涯帶來很多負擔，得煩惱要怎麼支付每個月的生活開銷，以及小孩托育的費用。」

羅傑斯強調，解決心理問題並沒有捷徑，但公司能透過加薪舒緩員工壓力。他表示：「我相信加薪能夠緩解勞工不願意重返職場的問題。他們現在偏好用失業救濟金過活，但若真的有勞力短缺的問題，我希望看到企業加薪，包括政府提高最低時薪。」

「人資與人才管理專員必須設法讓員工回流，許多人離開工作崗位好一段時間，或者是好幾個月不在辦公室上班。就算時間不算太長，軟實力可能有些生疏。」羅傑斯說，「我們必須展現更多同理心，將員工找回職場。」

但不只是有兒女要養的社會人士，就連剛出社會的新鮮人與大學生，也同樣出現憂鬱和焦慮傾向。據「今日美國」報導，89%大學生出現壓力或焦慮。而剛步入社會的大學生，也沒有免費或可負擔的心理健康照護資源，讓經濟學者非常擔心。

此外，新冠肺炎一共造成美國近60萬人死亡，成為死因第一名。研究人員預估，約有500萬名美國人感到悲痛，包括4萬3000名兒童失去父母中的其中一人，心理狀態也值得關注。