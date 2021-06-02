我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

焦慮了「疫」年… 專家：憂鬱的員工 加薪是良藥

編譯林育正／綜合1日電

新冠肺炎疫情爆發的一年來，心理感到焦慮和憂鬱的人大增，勞工經濟學者羅傑斯(Bill Rodgers)就說對大部分美國人來說，「今年可能是一輩子最難熬的一年。」

根據人口普查資料，焦慮與憂鬱比率大增。羅傑斯表示在疫情爆發前，約有6%至7%的國人自我感到憂鬱或焦慮；但在疫情期間，比率暴增至25%至30%。

羅傑斯表示：「好消息是，紓困金發放之後，比率已開始下降。」他表示歷經疫情超過一年，「情況已開始改善。」不過他也表示，目前焦慮與憂鬱的比率仍超過20%，「不過我也有同事表示，這些是自行回報的案例，實際上可能更高。」

心理問題可能發生在任何人身上，但因為收入與財富差距，弱勢社群的心理負擔更加沉重。他說：「收入比男性較低的女性，或是收入不如白人的非裔和拉丁裔男性，經濟壓力非常大。這給生涯帶來很多負擔，得煩惱要怎麼支付每個月的生活開銷，以及小孩托育的費用。」

羅傑斯強調，解決心理問題並沒有捷徑，但公司能透過加薪舒緩員工壓力。他表示：「我相信加薪能夠緩解勞工不願意重返職場的問題。他們現在偏好用失業救濟金過活，但若真的有勞力短缺的問題，我希望看到企業加薪，包括政府提高最低時薪。」

「人資與人才管理專員必須設法讓員工回流，許多人離開工作崗位好一段時間，或者是好幾個月不在辦公室上班。就算時間不算太長，軟實力可能有些生疏。」羅傑斯說，「我們必須展現更多同理心，將員工找回職場。」

但不只是有兒女要養的社會人士，就連剛出社會的新鮮人與大學生，也同樣出現憂鬱和焦慮傾向。據「今日美國」報導，89%大學生出現壓力或焦慮。而剛步入社會的大學生，也沒有免費或可負擔的心理健康照護資源，讓經濟學者非常擔心。

此外，新冠肺炎一共造成美國近60萬人死亡，成為死因第一名。研究人員預估，約有500萬名美國人感到悲痛，包括4萬3000名兒童失去父母中的其中一人，心理狀態也值得關注。

美國 疫情 勞工

上一則

曾經的重災區…紐約市現單日0死亡 檢測陽性率降新低

下一則

疫情趨緩 酒類外帶、視訊醫療 業者盼鬆綁

延伸閱讀

17州合法化 勞工吸大麻比率大增

17州合法化 勞工吸大麻比率大增
疫情下 美墨邊界美國公民挾帶毒品增多

疫情下 美墨邊界美國公民挾帶毒品增多
上次超惹火…章澤天再曬素顏健身照 清純大學生模樣

上次超惹火…章澤天再曬素顏健身照 清純大學生模樣
蘋果庫克親出庭 App Store反壟斷官司烏雲未散

蘋果庫克親出庭 App Store反壟斷官司烏雲未散

熱門新聞

武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源