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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

疫情趨緩 酒類外帶、視訊醫療 業者盼鬆綁

編譯柯立偉／綜合1日電
禁令「鬆綁」後，曼哈頓的住戶恢復和朋友上酒吧小酌的日子。(美聯社)
禁令「鬆綁」後，曼哈頓的住戶恢復和朋友上酒吧小酌的日子。(美聯社)

自從新冠肺炎疫情以來，為了盡可能減少接觸以避免病毒擴散，各州紛紛放寬遠距視訊醫療及酒類外帶等過去嚴格執行的禁令，讓民眾即使因封城不能外出，仍不至於耽誤生活上必要的行程。由於這些禁令在疫情期間的鬆綁實施成效良好，也沒有看到任何問題，因此許多州已在考慮要將這些「鬆綁」常態化，或許將來將可以在公共場合小酌一杯。

全國餐飲業者公會(NRA)副主席華特利(Mike Whatley)表示，目前該協會正在約五個州遊說17項法案，都是希望州政府能夠永久性地放寬酒類外帶規定，不必強求必須內用。在疫情期間，由於放寬相關規定，使酒類產品的銷售額成長5%，許多餐飲業者都表示，日後就算撤銷緊急命令，仍然希望維持允許外帶酒類產品。

除了酒類外帶以外，遠距視訊醫療也是疫情期間催生的產物之一。麻州醫學會副主席芭芭拉．史皮瓦克(Barbara Spivak)說，疫情以前從來沒有為病患視訊醫療過，但真正開始應用以後，發現這種「雲端問診」方法，大大降低患者錯過預約的比率。

2020年一項調查報告更指出，相較於疫情前只有9%精神病患者準時至醫院接受治療，疫情期間以遠距視訊預約門診的患者，全都準時上線。

遠距醫療協會(ATA)主席克維達(Joseph Kvedar)表示，遠距醫療為殘疾人士或年長者提供更公平的醫療資源，如果因緊急命令撤銷而終止遠距視訊醫療，必定會造成醫療資源不合理分配。他說：「因疫情關係，今年大概是我們協會成立30年以來最成功一年，包含德州在內許多州都已在著手立法，準備將遠距視訊醫療常態化。」

隨著疫苗接種資格的擴大，美國每日新增確診數已不斷下降，人們也期待盡速撤銷緊急命令，回歸正常生活。但是疫情期間某些生活模式的改變，讓人們的生活反而比起過去更便利。讓這些防疫新生活持續下去，也是一種社會進步。

禁令「鬆綁」後，華府的餐廳恢復高朋滿座的常態。(Getty Images)
禁令「鬆綁」後，華府的餐廳恢復高朋滿座的常態。(Getty Images)

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