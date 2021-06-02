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拜登暫停阿拉斯加保護區油氣租約 重新評估環境影響

記者張聲肇／綜合報導
環保人士在華府抗議，反對在阿拉斯加採油；拜登政府1日宣布暫停阿拉斯加北極保護區油氣租約，重新評估對環境的影響。(美聯社)
環保人士在華府抗議，反對在阿拉斯加採油；拜登政府1日宣布暫停阿拉斯加北極保護區油氣租約，重新評估對環境的影響。(美聯社)

拜登政府1日宣布暫停阿拉斯加北極保護區油氣租約，點燃兩黨政治戰火，因為這是前總統川普根據2017年國會通過的法律批准的開採租約。

拜登元月20日就職當天，就簽署暫停開發的行政命令，理由是有必要針對「立法缺陷」，重新評估對環境的影響。北極國家野生動物保護區是北極熊等野生動物活躍區，區內蘊藏豐富的原油。

內政部表示，原授權開採的法律有好幾項缺陷，包括未根據國家環境政策法，對合理的替代方案，提出足夠的分析。環境政策法是保護環境的「母法」。

這個保護區，範圍有1960萬英畝，不但是北極熊、雪貓頭鷹、北美馴鹿等野生動物棲息地，也是六大洲候鳥賴以生存繁殖的必經之地，當地原住民視為聖土，其他部落也和民主黨、環保團體聯手阻擋共和黨開放石油業者開採。

前總總柯林頓1995年否決共和黨的開採計畫，開啟了兩黨針對這個議題的長期鬥爭。

內政部土地管理局在拜登就職前兩周，標售國會授權的開採租約，過了八天，就簽署了開採共1770平方公里八塊土地的租約，但直到元月19日，也就是川普在任的最後一天，才發布消息。

拜登本來就反對開放保護區內任何地方的開採，環保團體更希望保護區永遠不得商業開發。這點，拜登在競選時也表贊同。

拜登政府官員上周替川普開放阿拉斯加北坡(North Slope)地區供業界開發的政策辯護，引發環保團體極度不滿。司法部認為反對保護區西邊「國家原油儲藏區」內的柳樹計畫(Willow project)的人，盡挑政府環評作業的小辮子，川普時代該做的環評已做，沒什麼毛病。

或許為了消彌環保界的批評聲浪，內政部才於1日宣告暫停野生動物保護區內的開發租約。

阿拉斯加野地聯盟代理主席米勒(Kristen Miller)說，暫停租約生效是「往對的方向正確的一步」，政府承諾根據科學，並尊重當地原住民的意見，重新評估租約範圍開採的環境影響，這點值得讚揚。

米勒呼籲政府永久取消這些租約，也廢止2017年授權開發保護區北岸的法律。

阿拉斯加的保護區內一群馴鹿自在地生活著，拜登政府1日宣布暫停阿拉斯加北極保護區油...
阿拉斯加的保護區內一群馴鹿自在地生活著，拜登政府1日宣布暫停阿拉斯加北極保護區油氣租約，重新評估對環境的影響。(美聯社)

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