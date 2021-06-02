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新總統的宿命？ 拜登能否打破「夏季民調下滑」

記者顏伶如／綜合報導
新總統就職之後第一個夏天，通常會出現「夏季民調下滑」，拜登總統是否能夠打破傳統，還是將重蹈覆轍，備受矚目。(Getty Images)
新總統就職之後第一個夏天，通常會出現「夏季民調下滑」，拜登總統是否能夠打破傳統，還是將重蹈覆轍，備受矚目。(Getty Images)

不分黨派的歷任總統，「夏季民調下滑」(summer slump)彷彿不可避免命運。剛上台的施政蜜月期結束後，隨著滿意度逐漸降低、國內外挑戰不斷出現，加上政策立法動能趨緩，新總統就職之後第一個夏天，通常就是民調表現走跌的尷尬時刻。拜登總統是否能夠打破傳統，還是將重蹈覆轍，備受矚目。

有線電視新聞網(CNN)分析，「夏季民調下滑」問題在前總統柯林頓歐巴馬身上尤其明顯。柯林頓與歐巴馬剛上台時與拜登一樣，均有高民意支持，也都有著希望推動的施政清單。但到了上台後的第一個夏天，柯林頓與歐巴馬因立法陷入沼澤，施政滿意度隨之降低，反對者則找到批評空間。

報導指出，美國經濟正快速復甦，這是柯林頓及歐巴馬當年缺少，但如今拜登卻擁有的優勢。現在拜登所面對的反對勢力，與1993年、2009年的政治氛圍相比，也緩和許多。拜登施政滿意度到了春季尾聲仍然走高，相較起來，柯林頓、歐巴馬還有前總統川普，則是施政滿意度在晚春就開始下跌。

不過，許多政治觀察家指出，規模龐大的基礎建設法案即將在國會推動，拜登今夏也將與其他前任總統一樣面臨考驗。自由派民主黨員青睞的一連串法案已在眾院通過，但在參院過關希望渺茫，除非民主黨能夠克服困難與共和黨達成協議，或者廢除「費力把事拖」(filibuste)議事拖延條款。

佩珀代因大學(Pepperdine University)政治學者紐曼(Brian Newman)指出，近代史上幾乎所有美國總統，上台之後第一個夏季末期的施政滿意度，都比就職典禮時略遜一籌。以柯林頓、歐巴馬為例，8月底時的施政滿意度民調結果，與上台之後首份施政滿意度調查相比，大約縮水14%。

前總統川普上台後首份施政滿意度調查大約獲得50%支持，但到了夏末則降低大約7%。前總統布希(George W. Bush)夏季尾聲施政滿意對也比上台初期減少大約7%。

紐曼指出，新總統執政初期，媒體報導及兩黨政治人物通常予以正面評價，反對黨人士由於才剛輸掉大選，因此對於新上台總統盡量克制批評，對於新總統的施政抱持觀察態度，甚至尋找共同點嘗試合作，但隨著時間過去，狀況便開始變得不同。

新總統就職之後第一個夏天，通常會出現「夏季民調下滑」，拜登總統是否能夠打破傳統，...
新總統就職之後第一個夏天，通常會出現「夏季民調下滑」，拜登總統是否能夠打破傳統，還是將重蹈覆轍，備受矚目。(Getty Images)

拜登 歐巴馬 柯林頓

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