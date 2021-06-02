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白宮將頒新規打擊「住房歧視」 拚縮小種族財富差距

編譯洪毅／綜合1日電
奧州土耳沙種族屠殺百周年之際，白宮宣布新的住房及中小型企業扶持計畫，以打擊住房歧視。圖為俯瞰土耳沙市區和格林伍德社區。(美聯社)
奧州土耳沙種族屠殺百周年之際，白宮宣布新的住房及中小型企業扶持計畫，以打擊住房歧視。圖為俯瞰土耳沙市區和格林伍德社區。(美聯社)

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)種族屠殺百周年之際，白宮宣布新的住房及中小型企業扶持計畫，以打擊住房歧視，並試圖縮減對非裔與白人民眾投資的巨大鴻溝。

白宮在聲明上說，這是美國政府首次採取行動，試圖打擊住房歧視的問題，政府將透過跨部會行動，提出新規，避免像是房屋鑑價不平等的事情再度發生。

國家廣播公司(NBC)曾報導，有非裔民眾賣房時發現，請白人冒充親戚得到的房屋鑑價，比自己去找鑑價師估的房價多了一倍以上。

土耳沙的格林伍德(Greenwood)曾是個富裕的非裔社區，擁有大量非裔商家及企業，但是100年前遭到白人暴徒劫掠之後，其財富化為烏有。拜登總統正造訪當地紀念此事，住房與城市發展部長傅吉(Marcia Fudge)亦隨行。

白宮在聲明上說，事件之後，聯邦政府興建高速公路時直接橫過格林伍德精華地帶，且缺少對當地企業投資，讓格林伍德重建困難，再也無法回到當時的榮景，而這也是全國所有非裔社區正在發生的事情。

白宮在聲明上說，目前非裔家庭獲得的投資額中位數與白人家庭相比，是13分對1元的差距。

因此白宮宣布一系列的改善措施，針對「社經弱勢」的「小型弱勢企業」(Small disadvantaged businesses)，聯邦政府與之簽訂的合約規模要增加50%，也就是未來五年的總額要達到1000億元，並投資310億元讓這些企業更易獲得融資。

白宮宣布的其他項目包括投資100億元成立新的「社區發展基金」(Community Revitalization Fund)，投資150億元用於技術援助，50億元則用於新的項目，以消弭社區排除某些人的「除外分區制」(Exclusionary zoning)現象。

白宮還宣布，將致力推動稅收減免，以促進私人投資建屋，以供中低收入戶住房之用。

白宮 投資 非裔

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