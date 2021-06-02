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「縮水式通膨」你有發現嗎？日常用品悄悄「偷斤減兩」

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」已經來臨。(美聯社)
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」已經來臨。(美聯社)

物價不斷上漲，民眾荷包負擔日漸沉重，但許多消費者卻無法從收據看出異狀。華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨，表面上雖然售價未變，但產品淨重卻減少，或者改為份量較少的包裝，這是廠商在工資調升、材料成本變貴之下，避免因為漲價而嚇跑顧客的權宜之計。

住在新澤西州科林斯伍德(Collingswood)44歲消費者休斯貝瑞(Michael Jewsbury)說，向來透過寵物糧食網站Chewy.com購買Royal Canin品牌貓糧，但去年底發現原本5.9盎司包裝突然變成只有5.1盎司，可是價格卻同樣還是每周81元。他說，換算起來，一年等於多花240元，但廠商卻沒有解釋，也沒提出預告，「這點讓我非常介意」。

沃爾瑪(Walmart)旗下品牌Great Value的紙巾，原本每捲有168張，但日前縮水到120張，12捲一組的價格維持14.97元不變。沃爾瑪發言人說，如此改變是為了反映產品「升級」，不過沒有說明細節。

報導指出，經濟學者與消費者權益倡議人士均認為，「縮水式通貨膨脹」是零售業者掩飾漲價真相的障眼法，由於通貨膨脹蠢蠢欲動，接下來在各種日常生活用品，都可以看到廠商以如此手法推出縮減份量的產品，包括紙巾、洋芋片、尿布等。

前任麻州副檢察長、消費者權益律師杜爾斯基(Edgar Dworsky)分析：「消費者會查看每天購買物品的價格，卻很少比對產品淨重。」

追蹤產品包裝份量已有30年經驗的杜爾斯基說，例如咖啡豆、紙漿等原物料成本上升時，製造商面臨的抉擇是，調高價格讓消費者清楚看到且抱怨連連，或是減少產品份量但價格不變，「通常後者是較簡單的選項」。

經濟學者指出，「縮水式通貨膨脹」 通常出現於經濟走下坡期間，消費者對於花錢購物趨於謹慎。哈佛商學院(Harvard Business School)行銷學教授顧維爾(John Gourville)說，2008年經濟衰退期間，「縮水式通貨膨脹」 就曾出現。

顧維爾表示，絕大多數民眾都能說出一盒早餐穀物、一盒冰淇淋或一包咖啡多少錢，但如果進一步詢問每包重量有多少，民眾其實並沒有概念，「大家平常並不會注意這些」。

通貨膨脹 咖啡 沃爾瑪

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