我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

土耳沙百年前黑白衝突 拜登承認大屠殺

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統1日到土耳沙的格林伍德文化中心，親身觀注介紹百年前土耳沙大屠殺的歷史文獻。(美聯社)
拜登總統1日到土耳沙的格林伍德文化中心，親身觀注介紹百年前土耳沙大屠殺的歷史文獻。(美聯社)

拜登總統1日前往奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)，宣布一世紀前發生在土耳沙的黑白種族衝突事件是「大屠殺」，「白人至上」的恐怖主義仍是美國至今最致命的威脅；拜登是首位承認此事，並在事件紀念日前往事發地悼念的美國總統，但他並未回應是否代表國家道歉。

「一百年了，第一位總統親臨此處，承認發生在這裡的事實。」拜登說，「這不是暴亂，這是大屠殺，我們史上最惡劣的一次，卻不是唯一的一次。」拜登演講一度停下，為罹難者致哀。

拜登說，長久以來這裡發生的事悄悄流傳，歷史是沉默的，不代表這事沒發生過；唯有面對真相，才能治癒、伸張正義與修復；仇恨不會消失，只會掩藏，白人至上的恐怖主義仍是美國至今最致命的威脅。

1921年5月31日，白人暴徒衝入土耳沙非裔社區格林伍德(Greenwood)縱火、搶劫與殺戮；24小時內，不分男女老幼約300位當地居民死亡、35個街區被毀，數千居民被迫暫住拘留營受國民兵監管；不過官方一直不承認這起事件，紀錄死亡數字僅36人。

在聯邦住房與城市發展部長傅吉(Marcia Fudge)和白宮內政委員會主席萊斯(Susan Rice)陪同下，拜登參觀格林伍德文化中心，聽取事件導覽，並與佛萊徹(Viola “Mother” Fletcher)、凡愛力斯(Hughes “Uncle Red” Van Ellis)與本寧菲爾德蘭德爾(Lessie “Mother Randle” Benningfield Randle)3位倖存者見面。

107歲的佛萊徹年紀最長，事發時年僅7歲。她與凡愛力斯日前赴國會作證，呼籲國家承認這是一場大屠殺，佛萊徹說，自己從未見證過正義，祈禱有一天這會發生。

「過去你們的故事被模模糊糊地記得，現在它們將廣為人知。」拜登說，要確保全美都完整了解這些故事。當記者詢問，總統是否要為此公開致歉，拜登並未回應。

白宮上月31日宣布，5月31日為土耳沙事件紀念日，重申促進種族正義，致力從法律上、政策上與每個人心中，根除系統性種族主義。

拜登在土耳沙宣布數項行動，以降低種族間貧富差距，例如將聯邦採購合約外包給弱勢小企業的比率提高50%；白宮預計在未來五年投注1000億美元。

拜登政府將投注100億美元作為振興社區基金，幫助類似格林伍德的貧困社區，投入310億美元支持少數族裔小商家，並打擊住房歧視。

此外，拜登任命副總統賀錦麗(Kamala Harris)負責投票權法案修法，以捍衛少數族裔的投票權；共和黨在全美各地推出限縮投票權的一系列法案，引發拜登政府強力抨擊。

美國的種族衝突是歷史沉痾，1921年有土耳沙事件，去年明尼蘇達州發生非裔男子佛洛伊德(George Floyd)受警暴致死案。

前總統川普去年六月節(6月19日，解放黑奴紀念日)選擇土耳沙為疫情暫停競選活動後的首場造勢，形同在種族傷口上撒鹽，引發反彈；拜登就任總統後，前往土耳沙悼念大屠殺，種族問題持續成為挑戰。

土耳沙大屠殺的生還者凡愛力斯及佛萊徹，在土耳沙大屠殺百年紀念儀式上會見民權牧師夏...
土耳沙大屠殺的生還者凡愛力斯及佛萊徹，在土耳沙大屠殺百年紀念儀式上會見民權牧師夏普頓(右)。(Getty Images)
年紀最大的百年前土耳沙大屠殺倖存者佛萊徹(左)，1日靜聽拜登總統的致辭，凡愛力斯...
年紀最大的百年前土耳沙大屠殺倖存者佛萊徹(左)，1日靜聽拜登總統的致辭，凡愛力斯(右)舉手致意。(路透)

拜登 美國 白宮

上一則

去年886頁電郵曝光 佛奇曾為疫苗夜不成眠

下一則

1張圖看疫情：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

延伸閱讀

世説新聞／拜登新政下 華人身負遞解令 綠卡面試變這樣

世説新聞／拜登新政下 華人身負遞解令 綠卡面試變這樣
認了土耳沙大屠殺 拜登批白人至上恐怖主義但未致歉

認了土耳沙大屠殺 拜登批白人至上恐怖主義但未致歉
拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元

拜登提15%全球最低稅率 讓歐盟每年可多進帳上百億美元
美國疫苗如何分配全球？計畫75%透過COVAX

美國疫苗如何分配全球？計畫75%透過COVAX

熱門新聞

武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源