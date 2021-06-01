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中國「人口紅利」衰退 專家：5年後勞工短缺

記者張聲肇╱綜合報導
勞動人口眾多，成本偏低，一直被視為是中國的「人口紅利」，但如今人口結構丕變，專家擔心人口紅利不再，五年後中國勞工短缺。圖為武漢一家鐵工廠員工正檢查鋁片。(Getty Images)
勞動人口眾多，成本偏低，一直被視為是中國的「人口紅利」，但如今人口結構丕變，專家擔心人口紅利不再，五年後中國勞工短缺。圖為武漢一家鐵工廠員工正檢查鋁片。(Getty Images)

中國政府31日宣布可生三胎的新人口政策，有學者稱恐緩不濟急，中國的「人口紅利」很快就會消失， 五年後將長期短缺勞工，不利其經濟成長。

新華社說，多於兩胎的新人口政策，是針對人口老化而來，意在改善「人口結構」，希望能夠維持「豐沛的人力資源。」

這對六年前才鬆綁一胎制的中國，確實是很大的政策轉彎。

專家指出，中國的勞動力在未來幾年將達頂峰，接下來的10年，將減少5%；倫敦「經濟學人信息社」刊出經濟學者蘇岳(Yue Su，譯音)的文章，說「促成中國經濟近幾十年崛起的人口紅利，很快就會消失。」

這對計畫2035年前經濟翻倍的習近平來講，不是好消息；就算2030年前，中國的經濟總體量超越美國，人均GDP仍難以超越；國際貨幣基金會說，中國目前人均GDP為1萬7000元，美國為6萬3000元。

僅管自2016年起就可生兩胎，但2020年中國人口出生率，比2019年還降了15%，生活費高漲是大家不敢多生的主因；中國最大社媒微博對三胎制的宣布，反應不熱烈，反倒是不敢生不願養的討論很熱烈。

一個標準意見：「主要因為很累，生活壓力那麼大，我怎麼養得起孩子？」

醫療費高、收入低、工時長--所謂996，早上9點到晚上9點每周6日--是壓力來源。

「誰來養小孩？你有時間嗎？」署名「柴可夫斯基」的博客說，「我每天早出晚歸，爹娘長得怎麼樣，孩子都不清楚了。」署名Hyeongmok更戲謔說，「被擔心老化，我們這一代活不長命。」

新華社請微博用戶表明，是否願意生第三胎？這項網路調查，半個鐘頭內就獲3萬個回應，90%的答案是「絕對不予考慮。」不多久，該調查就被撤掉。

高盛研究人員上周發布的分析報告說，除非中國政府端出更多鼓勵生育的措施，光解除兩胎限制，無助提高出生率，也無助於總體人口成長，「人口總數可能在未來五年達到頂峰，同時勞動年齡的人口將持續減少。」

中國的普查資料顯示，中國在人口成長趨緩多年，2020年15歲到59歲的人口不到9億，佔人口的63%，比2010年少了足足10個百分點。

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