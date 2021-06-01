三孩政策宣布 中港「生育概念股」大漲

中國 出現出生率下滑、人口高齡化趨勢，為此中共中央政治局31日決定，實施生育三個子女的支持政策及配套措施；此措施實施效果如何仍未明朗，但是中國投資 人十分買單、瘋狂買進相關類股，有個股甚至因此飆漲31%之多。

有線電視新聞網(CNN)報導，31日當天，香港 恒生指數小漲0.1%、深圳交易所指數漲1.1%，而中國嬰兒車、安全座椅、嬰兒奶粉等廠商則出現遠強於大盤的漲幅。

例如在香港上市的嬰幼兒產品商「好孩子國際」(Goodbaby)大漲31%，產婦健康服務商「愛帝宮」大漲22%，提供人工生殖技術服務的「錦欣生殖」漲18%，為試管嬰兒提供基因檢測服務的「貝康醫療」則漲15%。

而在深圳交易所，嬰幼兒玩具製造商「高樂」漲10%，奶粉生產商「貝因美」漲8%，成衣製造商「朗姿」則漲7%。

中國在三周前發布2020年人口普查數據，顯示中國人口成長為過去數十年來最慢，這不但加劇人口高齡化，對經濟成長仰賴年輕勞動力的中國更是嚴峻壓力。

因此，為解決人口過剩及貧困而實施超過35年的「一胎化政策」已在2015年鬆綁，但是此鬆綁目前未看到顯著改變，2020年的出生率比2019年下降近15%；此外，最新的第三胎政策及配套措施何時上路仍尚屬未知。但不論如何，中國投資人已認為，這些政策將激勵相關企業的業務增長。