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中國開放「三胎化」 學者：住房、托嬰壓力 亟待解決

特派記者呂佳蓉／北京報導
勞動人口眾多，成本偏低，一直被視為是中國的「人口紅利」，但如今人口結構丕變，專家擔心人口紅利不再。圖為北京街上戴著口罩的一對祖孫。(美聯社)
勞動人口眾多，成本偏低，一直被視為是中國的「人口紅利」，但如今人口結構丕變，專家擔心人口紅利不再。圖為北京街上戴著口罩的一對祖孫。(美聯社)

中共當局31日提出實施「三孩」政策，以因應人口紅利消失以及老齡化、少子化危機。上海社會科學院城市與人口發展研究所副所長周海旺表示，選擇「全面三孩」而不是全面放開，是權衡各種因素決定的。他表示，若全面放開，擔憂部分富裕或貧窮家庭會生太多。

據上觀新聞報導，周海旺表示，在制定放寬生育政策中有兩派意見，有的建議全面放開，有的建議全面三孩，選擇全面三孩，是權衡各方因素的結果。他說，從實際情況來看，具生三孩意向的育齡夫婦已經很少了，因此全面三孩基本能滿足大部分育齡夫婦的生育願望。

周海旺指出，當前中國社會生育、養育、教育三方面成本很高，很多年輕人不敢結婚、不敢生育。中共中央政治局會議決議後，很多配套支持政策會有實質性調整，這部分可能意義更重大。

至於住房、稅收等政策支持，周海旺認為，有許多方面亟待解決。例如，二孩、三孩家庭居住空間要求更大，為了改善居住環境換更大的房，貸款利率也要上升，政策尚未考慮到鼓勵生育；另外，托嬰壓力也大，不過這幾年上海正在建立托育服務體系。

新京報31日引述中國老齡科學研究中心副主任黨俊武指出，三孩生育政策及相關配套政策實施，如能得到認真落實，預計會在2035年對中國人口結構產生影響，到本世紀下半葉，中國過度老齡化的風險就有望消除。

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