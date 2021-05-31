拜登國殤演說 矛頭對準中俄：人權問題美不會袖手旁觀

拜登總統30日德拉瓦州新堡伍軍人紀念公園。以統帥身分主持就任後首個國殤日悼念活動，向為國捐驅的陣亡官兵致敬。(美聯社)

拜登 總統30日以統帥身分度過他就任後首個國殤日周末，向為國捐軀的陣亡官兵致敬，拜登也藉此機會警告中國與俄羅斯，強調人權的重要性；副總統賀錦麗 在國殤日周末先發了「享受長周末」推文，招致批評漠視國殤，她隨後才推文悼念陣亡官兵。

拜登30日到德拉瓦州 新堡(New Castle)退伍軍人紀念公園發表年度演說，31日將在華府阿靈頓國家公墓向無名戰士墓獻花圈並出席公開典禮。

拜登總統經常回到離華府不遠的老家德拉瓦州度周末。圖為拜登總統30日在老家出席彌撒後與孫子離開教堂。(美聯社)

德拉瓦向長子墓地獻花

拜登並悼念六年前在國殤日當天腦癌逝世的長子波‧拜登(Beau Biden)；對拜登而言，46歲的波2015年離世歷久彌新，他的許多演說中都有其身影，顯見其喪子之痛與悲悽。曾為德拉瓦州檢察長的波．拜登生前也是德拉瓦州的國民兵。

國殤日周末對拜登來說一直是很重要的時刻，但他今年首度以總統身分發表演說，意義不凡。

拜登在德拉瓦戰爭紀念廣場(WMP)，向捐軀官兵遺族致意並表達慟失親人的感受。

「我感激你們持續為國服務，我了解喪親之痛。」拜登告訴「金星家庭」(Gold Star Family，陣亡美軍眷屬)和其他退伍軍人說：「他們是我們的守護天使，而我們守護他們的傳奇。」

拜登說：「摒除所有的傷痛，我知道你們感受到對逝去摯愛的榮耀。」波伊的軍旅生涯中，曾參與伊拉克戰爭。

過去數十年來，拜登每年都參加國殤日典禮，去年受疫情影響，他戴著口罩獻花。

今年國殤日典禮開始前，拜登偕夫人等親屬在私宅教區的教堂參加悼念波伊的彌撒；彌撒結束後，拜登與教堂外的支持者致意，時隔一年多來再次與大家握手、擁抱。

金星家庭的家屬30日出席拜登主持的國殤日悼念活動。(Getty Images)

「享受長周末」賀錦麗惹議

拜登的演講中，除了緬懷烈士，也化悲憤為力量，警告中俄。

「我最近與中國國家主席習近平通話兩小時，清楚告訴他，我們必須為人權發聲，這就是美國作風。」拜登說：「幾周後，我即將在瑞士日內瓦與俄國總統普亭(Vladimir Putin)會面，我明白地告訴他，我們不會對他濫用權力袖手旁觀。」

賀錦麗29日發布多則推文，其中一則簡短的「享受長周末」，搭配她燦爛笑容，挨批對國殤日麻木不仁；賀錦麗30日再推文寫道：「綜觀歷史，服役男女冒險捍衛我國及自由；在我們準備於國殤日向他們致敬之際，我們緬懷他們的服務與犧牲。」