疫情舒緩 今年國殤紀念不一樣 退伍軍人：終於鬆了口氣

陸軍退伍軍人迪歐德說，擊退疫情，現在能夠回復這個節日所代表的意義，紀念我們殞落的戰友。(美聯社)

新冠肺炎 疫情漸漸緩解，民眾終於得以擺脫嚴格的防疫限制，在國殤日這天延續以往傳統，向逝去的軍人致敬，今年國殤日也將紀念因新冠肺炎過世的退伍軍人，同時宣導讓還在猶豫的人接種疫苗 。

陸軍退伍軍人迪歐德(Craig DeOld)說:「這個國殤日幾乎有種不同的、更好的感覺，我們鬆了一口氣，我們克服了另一場戰鬥，但我們現在也能夠回復這個節日所代表的意義，紀念我們殞落的戰友。」

迪歐德說他將思念他的父親，他父親在越南的一次手榴彈攻擊中受傷，後來帶著紫心勳章返回家鄉，退伍後在新澤西州擔任警察，然而戰爭帶給他的身心創傷卻持續很久，迪歐德的父親於2017年過世，享年70歲，他將在國殤日這天聚集幾位夥伴一同舉行紀念儀式。

除了紀念活動，推廣疫苗宣導仍持續進行，洛杉磯一名海軍退伍軍人德拉克魯茲(Art delaCruz)為「退伍軍人接種聯盟」(Veterans Coalition for Vaccination)的負責人，他表示他們團隊一直在鼓勵已接種的退伍軍人加入疫苗接種據點的志工行列，幫忙破除迷思、緩和疑慮。

美國 退伍軍人中因新冠肺炎死亡及已接種疫苗的人數還沒有確切的數據，不過退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs)的數據顯示在該機構登記大約900萬名退伍軍人當中，超過1萬2000人死於新冠肺炎，250多萬人已經接種疫苗。

安妮．摩瑞．歐圖說終於可以出來看父親了。她30日在南佛州國家公墓，親吻父親的墓碑。她的父親湯姆斯生前是韓戰空軍退伍軍人。(美聯社))

海軍預備役軍官巴特勒(Jeremy Butler)是「伊拉克和阿富汗美國退伍軍人協會」(Iraq and Afghanistan Veterans of America)的領袖，他說疫情期間的隔離對於退伍軍人來說也特別艱難，許多人依靠和服役夥伴的連結來面對戰時的創傷。

巴特勒表示：「我們現在再次聯合起來，但這是極度挑戰的一年，那些連結被切斷，像是諮詢服務、退伍軍人預約、和其他退伍軍人的社交活動，這些對於維持心理健康非常重要。」