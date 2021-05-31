拜登下班就回德拉瓦 進白宮不改50年習慣

拜登。（路透）

拜登 總統1973年當選德拉瓦州 聯邦參議員之後，自訂了一套固定模式：幾乎每天晚上結束國會工作下班後，就從華府搭火車回到德拉瓦州威明頓(Wilmington)家中，也就是絕大多數工作日晚上都回家過夜，周末期間也住在與華府相隔100哩的家裡。

由於幾乎天天搭乘美國鐵路(Amtrak)上下班，拜登被冠上「美鐵老喬」(Amtrak Joe)綽號。2011年，美鐵威明頓火車站更易名為「拜登火車站」(Joseph Biden Jr. Railroad Station)。總計而言，拜登36年參議員生涯裡，往來華府與德拉瓦州之間的火車通勤累積超過8000趟。前總統歐巴馬任內，拜登擔任副總統8年期間，他依然靠美鐵上下班，火車通勤頻率雖然較低，但對政治人物來說還是頗為可觀。

有線電視新聞網(CNN)指出，舊有習慣是很難改掉的，拜登自從4個月前宣誓就職之後，回到德拉瓦州家裡過周末的時間，超過留在白宮 過周末，兩者差別大約三倍。

如果把上任後到5月底這個國殤紀念日長周末納入計算，拜登總共在老家威明頓市度過9個周末，另有5個周末在馬里蘭州郊區的大衛營(Camp David)度過，遠遠超過美國現代史上所有總統初上台相同期間並未留在白宮過周末的次數。

知情人士指出，拜登覺得白宮比較像是周一到周五的辦公室，很像「非常高檔的企業宿舍」。另一名消息人士說，拜登向來有下班之後回到德拉瓦州家裡的習慣，「就算進入白宮也改變不了」。

統計顯示，拜登上台到現在歷經19個周末，其中有14個周末並未留在白宮度過。

身為拜登隨扈團隊內一名消息人士表示，即使周二公布的行程上寫著，拜登周末將留在白宮，或者並未註明拜登在周末有任何行程，「但我心裡知道，到時候他並不會留在白宮的」。這名消息人士說，對於拜登的通勤習慣，現在已經逐漸熟悉，隨行團隊可以充份配合。

報導指出，與擔任參議員是不同的事，拜登已不再是「美鐵老喬」，身為總統從甲地到乙地之間的動線規畫，都牽涉到數十名隨扈團隊，需要有如軍隊部署般的精準策畫，還要與執法機關、特勤局以及當地警方協調。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)發表聲明說，拜登對於自己的出身、家庭都引以為榮，自從投入公職生涯以來，也都從來沒有跟故鄉與家庭脫離。